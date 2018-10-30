С 2012 года "Интер" не может победить в четырёх домашних матчах Серии А подряд

Миланский "Интер" не может победить в четырёх домашних матчах Серии А подряд с ноября 2012 года, об этом сообщает Opta.

Сейчас же "нерадзурри" близки к тому, чтобы прервать эту неприятную тенденцию - для этого им необходимо 3 ноября на своём поле взять верх над "Дженоа".

Стоит отметить, что подопечные Лучано Спаллетти демонстрируют блестящую форму - учитывая сегодняшнюю победу над "Лацио", команда выиграла уже шесть матчей кряду в чемпионате.

Благодаря этому "Интер" поднялся на второе место в турнирной таблице первенства - в их активе 22 очка по итогам 10 туров. | http://soccernews.ru