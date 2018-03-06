С 2013 года "Реал" проиграл только один матч в плей-офф Лиги Чемпионов

У ПСЖ, который на "Парк де Пренс" примет мадридский "Реал", крайне мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

С 2013 года "сливочные" проиграли только один матч в плей-офф главного европейского турнира.

Статистика "Реала" выглядит следующим образом: 15 побед, 14 ничьих, 1 поражение. Забито 58 голов, пропущенного - 23.

Как вы думаете, есть ли шансы у ПСЖ пройти команду Зинедина Зидана?

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