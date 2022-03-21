С 2018 года "Реал" выиграл меньше половины матчей в Ла Лиге без Бензема

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" значительно хуже играет в Ла Лиге, когда на поле нет французского нападающего Карима Бензема.

Как сообщает статистический портал Opta, с начала сезона-2018/19 королевский клуб сыграл в Примере 11 встреч без француза и выиграл всего пять (45,4%) – при трех ничьих и трех поражениях.

Отмечается, что с Бензема в составе у "Мадрида" на этом отрезке 87 побед в 132 играх (65,9%) – при 26 ничьих и 19 поражениях.

Напомним, что вчера "Реал" без Бензема проиграл со счетом 0:4 "Барселоне".

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