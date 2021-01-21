С 22 января спортивные арены в Москве смогут принять зрителей до 50% от вместимости

На сайте Мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о подписании нового указа, который касается проведения мероприятий.

В одном из пунктов говорится о том, что с 22 января спортивные арены в Москве могут заполняться на 50% от вместимости.

"Дорогие друзья!

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что значительно меньше, чем в конце декабря.

Заметно снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В специальных коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – это минимальное количество с конца ноября. Свободно более 9 тыс. коек.

Значительно увеличились темпы вакцинации. Защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей.