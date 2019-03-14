С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина

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С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина

Махачкалинский "Анжи" может быть лишен шести очков из-за долгов по зарплате перед бывшим нападающим клуба Янником Боли, сообщают российские СМИ.

В клубе подтверждают наличие задолженности, но объясняют отсутствием финансовых средств. В данный момент "Анжи" пытается найти компромисс с футболистом.

Боли выступал за "Анжи" с 2014 по 2017 год. Всего он провел за махачкалинский клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал семь результативных передач.

После 19 туров "Анжи", набрав 18 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от зоны вылета составляет два очка.

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