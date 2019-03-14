С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина
Махачкалинский "Анжи" может быть лишен шести очков из-за долгов по зарплате перед бывшим нападающим клуба Янником Боли, сообщают российские СМИ.
В клубе подтверждают наличие задолженности, но объясняют отсутствием финансовых средств. В данный момент "Анжи" пытается найти компромисс с футболистом.
Боли выступал за "Анжи" с 2014 по 2017 год. Всего он провел за махачкалинский клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и сделал семь результативных передач.
После 19 туров "Анжи", набрав 18 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от зоны вылета составляет два очка.
Не пропустите: Стали известны случаи нарушения режима скандальным игроком "Краснодара". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Владелец "Спартака" может продать клуб
-
Месси, Роналду и другие: назван состав команды недели в Лиге Чемпионов
-
Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала"
-
Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020
-
"Спартак" - "Зенит": где смотреть трансляцию матча чемпионата России
Лента новостей
-
Симеоне готовит революцию в "Атлетико" после вылета из Лиги Чемпионов
-
С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина
-
В "Реале" приняли важное решение по Хамесу и Ковачичу
-
1
Немецкому клубу запретили проводить матчи с символом ЛГБТ на футболке
-
Моуринью назвал причину поражения "Баварии" от "Ливерпуля" в матче Лиги Чемпионов
-
Владелец "Спартака" может продать клуб
-
Месси, Роналду и другие: назван состав команды недели в Лиге Чемпионов
-
В "Манчестер Юнайдет" приняли решение по трансферу одного из лидеров "Барселоны"
-
Пике потроллил журналиста после выхода "Барселоны" в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад
-
Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала"
-
Мы победим: Эвра показал переписку с Роналду до матча "Ювентус" - "Атлетико"
-
Погба, Гризманн и другие: назван состав сборной Франции на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2020
-
Агент хавбека ЦСКА рассказал о возможном уходе игрока из команды летом
-
1
Инопланетянин: агент Роналду ярко высказался о футболисте
-
1
Моуринью сделал заявление несостоявшемся возвращении в "Реал"
-
1
Легендарный итальянский тренер сравнил Роналду и Месси
-
"Спартак" - "Зенит": где смотреть трансляцию матча чемпионата России
-
Зидан принял важное решение о будущем Асенсио в "Реале"
-
Стали известны случаи нарушения режима скандальным игроком "Краснодара"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11