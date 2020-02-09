С. Бакаев рассказал о своем уходе из "Спартака"

Новичок казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев рассказал, почему он принял решение покинуть московский "Спартак".

"Спасибо большое "Спартаку", которому я очень благодарен за то, что меня отпустили. Расстались на хорошей ноте. Очень благодарен за 12 лет, что я прожил в клубе. За то, что одевали, кормили, дали школу. Искренне благодарен.

У самого было желание остаться. Все переговоры вел мой отец. Сказал, что полностью ему доверяю, был сконцентрирован на отдыхе и подготовке к сборам. Если что, находился рядом. По субъективным причинам договориться не удалось. В этот момент на нас вышел "Рубин". Самое главное — интерес тренера, есть ли он вообще. Если честно, был удивлен и даже шокирован, когда узнал, что сам Слуцкий заинтересован в том, чтобы меня взять. Сначала не поверил, сказал: хорошо, жду звонка Леонида Викторовича. И через 10 минут раздался звонок с неизвестного номера, отвечаю — а это он. Я — в шоковом состоянии. Поговорили минут 15 очень хорошо", - приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".

20-летний Бакаев перешел в "Рубин" за 300 тысяч евро. Футболист подписал с казанцами контракт до 31 декабря 2024 года. При этом "Спартак" сохранил за собой право на обратный трансфер футболиста за четыре миллиона евро в течение двух ближайших лет.

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