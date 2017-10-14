С Бензема, но без Бэйла: мадридский "Реал" против "Хетафе"
"Хетафе" – "Реал"
Стадион: "Альфонсо Перес" (Хетафе)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Мадридский "Реал" в восьмом туре испанской Примеры отправится в гости в Хетафе, где ему будет противостоять местная команда с одноименным названием. "Синие" всегда были достаточно удобным соперником для королевского клуба, однако в этом чемпионате они выделяются очень качественной игрой в обороне, что может создать определенные проблемы команде Зидана. С другой стороны, "Реал" в этом сезоне очень хорошо проводит выездные матчи: 5 побед в 5 встречах во всех турнирах – "Хетафе" будет очень сложно прервать эту серию.
Королевский клуб идет пятым в Примере, отставая от лидирующей "Барселоны" на целых 7 очков. После не самого удачного старта мадридцы стали исправляться, одержав две подряд победы в чемпионате над "Алавесом" и "Эспаньолом", хотя оба матча выдались очень непростыми для "сливочных". А вот в Лиге Чемпионов команда выглядит более чем уверенно – 6 очков после 2 туров, причем в последнем матче была обыграна дортмундская "Боруссия" – 3:1. Вот уже на протяжении 270 минут не может забить во внутреннем первенстве Криштиану Роналду, в отличие от еврокубков, где на его счету уже 4 мяча в 2 матчах. Не смогут принять участие в матче Бэйл, Навас и Ковачич, зато вернулись в строй после травм Карим Бензема и Марсело.
"Хетафе" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 8 очков после 7 сыгранных матчей. Подопечные Бордаласа очень хороши при обороне своих ворот - в этом сезоне больше 2 мячей они не пропускали, оказывая достойное сопротивлении таким командам как "Севилья" и "Барселона". В пассиве команды всего 7 пропущенных голов – это всего на 1 больше чем у "Реала". Из существенных потерь стоит выделить травмированных Дани Пачеко и Гаку Сибасаки.
Интересные факты противостояния "Хетафе" и "Реала":
"Реал" выиграл 9 из 10 последних матчей против "Хетафе".
Мадридцы забивали как минимум 3 гола в 7 последних встречах с "Хетафе".
В сезоне 2014/2015 "синие" были разгромлены на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 7:3.
В 14 из 15 последних гостевых матчей "Реала" было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
Хетафе: Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Альваро, Бергара, Арамбарри, Дьедиу, Фажр, Молина.
Реал: Касилья, Марсело, Варан, Рамос, Начо, Каземиро, Себальос, Иско, Асенсио, Бензема, Роналду.
Прогноз на матч "Хетафе" – "Реал":
Мадридцы являются фаворитами противостояния, однако "синие" определенно в состоянии доставить им немало проблем, не дав забить быстрый гол. Да и после перерывов на матчи сборных зачастую фиксируется немало неожиданных результатов.
Победа "Хетафе" оценивается букмекерами в 11,50, ничья – 6,40, коэффициент на победу "Реала" составляет 1,30.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|8
|10
|11
|Эспаньол
|8
|9
|12
|Сельта Виго
|7
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1