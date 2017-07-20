С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

В недавнем интервью о перспективах второго года работы в Англии Хосеп Гвардиола сказал, что не считает свой первый сезон в команде неудачным, и назвал "Манчестер Сити" одним из лучших клубов Англии. Но вместе с тем отметил, что для достижения уровня "Барселоны", "Баварии", "Реала" и "Ювентуса" его команде понадобится еще десять лет.

Конечно же, Хосеп немного слукавил, ведь "Манчестер Сити" еще в прошлом сезоне временами показывал очень приличную игру и обыгрывал ту же "Барселону" на домашней арене. Но в долгосрочной перспективе ежегодно быть одним из трех-четырех главных фаворитов Лиги Чемпионов "горожанам" пока не по силам. И по окончании своего первого бестрофейного сезона в карьере, Гвардиола активно взялся за решение проблем, которые преследовали команду на протяжении всех турниров.

В сезоне 2016-2017 "Манчестер Сити" столкнулся с вратарской проблемой, и уже в начале июня было официально объявлено о трансфере голкипера "Бенфики" Эдерсона. Кабальеро уже пристроили в "Челси", а Клаудио Браво после Кубка Конфедераций вполне по силам найти новый клуб.

Следующим подписанием Гвардиолы стал Бернарду Силва из "Монако". Португалец провел великолепный сезон и своей игрой, в том числе и против "Сити", заслужил переход в более амбициозный клуб. Ведь при всем уважении к монегаскам, их летние продажи стали показателем выбранной руководством клуба политики.

14 июля было официально объявлено о переходе в стан "горожан" Кайла Уокера. Правый защитник Тоттенхэма перебрался в Манчестер за 51 миллион евро. Именно сумма сделки стала причиной того, что переход 27-летнего англичанина состоялся быстро и без лишних споров с руководством лондонцев.

Безусловно, Сити еще не закончил свою трансферную кампанию. И пока у команды наблюдается дисбаланс в сторону атакующей игры. Да и там не все так очевидно. Все еще открытым остается вопрос по Агуэро. Аргентинцем интересуются ПСЖ и "Челси", и, возможно, Гвардиола даже готов отпустить Куна. Но доверить молодому Жезусу целый сезон на месте центрфорварда Хосеп вряд ли может себе позволить. И тогда "Сити" будет необходимо подписывать еще одного нападающего, а их на трансферном рынке с каждой неделей все меньше.

Что касается центра полузащиты, то из имеющихся в обойме игроков только Гюндоган и Фернандиньо смогут принести пользу команде в следующем сезоне. При Гвардиоле бразилец успел поиграть на четырех разных позициях, в том числе на месте правого и левого защитника. Это говорит не только о его универсальности, но и о наличии проблемных позиций в команде на протяжении всего сезона. При этом к Фернандиньо еще есть вопросы по дисциплине. Илкай Гюндоган 19-й в команде по количеству сыгранных минут и всему виной его травмы. Фернандо и Делф будут искать себе новые клубы, а Яя Туре, несмотря на продление контракта, будет тяжело закрепиться в основе команды. Ивуариец очень много сделал для "Сити", но, возможно, ему следовало бы уйти вместе с другими возрастными футболистами. Другими словами, качественный и надежный центральный полузащитник в команде просто отсутствует.

Этим летом "Манчестер Сити" уже покинули Сабалета, Санья и Клиши. Скорее всего, Коларов, Стоунз, Отаменди и Компани будут формировать центр обороны команды. Что касается левого защитника, то манчестерцы ведут переговоры с "Монако" о трансфере Бенжамена Менди. Покупка француза решит еще одну проблему Гвардиолы, но как быть со всеми остальными?

Венсан Компани в сезоне 2016-2017 провел на поле всего 823 минуты. Гарантий того, что бельгиец не получит очередную травму нет. Стоунз уступает партнерам по команде и еще половине защитников АПЛ практически по всем ключевым показателям. У Джона плохая статистика отборов/перехватов, он слаб в верховых единоборствах. Но главная проблема англичанина – в отсутствии уверенности в себе, где тот хладнокровный дриблер из "Эвертона"? Стоунзу всего 23 года, и доверие тренера просто необходимо для дальнейшего развития футболиста, но пока он явно не дотягивает до необходимого команде уровня. Отаменди и Коларова также часто критиковали по ходу прошлого сезона, и некоторые важные матчи они откровенно провалили. Гвардиола за год так и не сформировал надежную пару в центре обороны, а эксперименты с тремя защитниками откровенно провалились.

У "Манчестер Сити" наблюдается переизбыток атакующих полузащитников, но в рамках конкретной схемы и ротации каждый из них будет нужен команде. Ситуация с форвардами не критична, но требует грамотного решения. В центре полузащиты явный недобор высококлассных исполнителей, и оставить все как есть будет очень странным решением. В защитной линии команды некоторые футболисты должны выйти на качественно новый уровень, или их дни в клубе будут сочтены. Гвардиола же пока укрепляет исключительно фланги.

"Манчестер Сити" по праву считается одним из фаворитов следующего сезона Английской Премьер-лиги. Что касается более амбициозных целей, то в сравнении с защитными построениями тех же "Баварии" и "Ювентуса", горожане выглядят откровенно слабо. Да и в центре поля у немцев с итальянцами имеются более качественные исполнители. С другой стороны, руководство "горожан" проводит очень взвешенную и точечную трансферную политику и, скорее всего, вопрос укрепления центра полузащиты будет приоритетным после того, как Гвардиола закончит цементировать защиту команды. Хотя он еще толком и не начинал этого делать.

За весь прошедший сезон Хосеп опробовал семь различных тактических схем. Наиболее популярными были 4-1-4-1 и 4-2-3-1. С учетом уже состоявшихся трансферов предполагаемый состав "Сити" на следующий год может выглядеть таким:

Эдерсон – Коларов, Отаменди, Стоунз, Уолкер – Фернандиньо, Гюндоган – Сане, Де Брюйне, Бернарду Силва – Агуэро (4-2-3-1).

Эдерсон – Коларов, Отаменди, Компани, Уолкер – Фернандиньо – Сане, Давид Сильва, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус (4-1-4-1).

При условии еще нескольких приобретений Гвардиола может перейти на 4-3-3, либо привычные 4-2-3-1 с новым опорным полузащитником. Что касается позиции левого защитника, то "Манчестер Сити" проявляет интерес к Менди и Данило. Ориентировочная стоимость сделки по бразильцу – 35 миллионов евро. За француза монегаски просят не менее 50 миллионов.

Из доступных центральных защитников "Манчестер Сити" проявлял интерес к Ван Дейку, Маркиньосу и Ляпорту. Победить на торгах за голландца Ливерпуль, "горожанам" труда не составит, и, добавив 50-55 миллионов фунтов, они смогут выбрать для него подходящего партнера – француза или бразильца.

Из центральных полузащитников Сити интересовался Фабиньо и Вильямом Карвалью, которые все еще доступны на трансферном рынке. Оба футболиста еще достаточно молоды, и заплатить придется не более 40 миллионов евро за каждого.

Возможные сочетания:

Эдерсон – Менди, Маркиньос, Ван Дейк, Уолкер – Фабиньо, Де Брюйне, Гюндоган – Сане, Бернарду Силва, Агуэро (4-3-3).

Эдерсон – Данило, Отаменди, Ляпорт, Уолкер – Карвалью, Гюндоган – Сане, Стерлинг, Де Брюйне, Давид Сильва – Жезус (4-2-3-1).

Также не стоит забывать, что Гвардиола на протяжении своей недолгой тренерской карьеры успел поработать со многими выдающимися футболистами. И ему вполне по силам уговорить условного Бускетса или Алькантару перейти в "Манчестер Сити". Так что вполне возможно, что самый важный трансфер для "горожан" еще состоится.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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