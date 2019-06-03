С бывшим игроком сборной Испании Рейесом простились в его родном городе

В Испании прошло прощание с бывшим игроком национальной команды Хосе Антонио Рейесом, который погиб 1 июня в ДТП.

Церемония проходила в родном городе футболиста Утрере. Вчера, 2 июня, гроб с его телом находился на стадионе "Севильи". Проститься с Рейесом пришло около 11 тысяч человек.

Сегодня гроб доставили в церковь Санта-Мария-де-ла-Меса. Позже тело футболиста кремируют в окружении родных и близких.

Напомним, Рейес ехал на автомобиле Mercedes Brabus S550 со скоростью 237 км/ч. В это время у машины лопнуло одно из колес, из-за чего испанец потерял управление. Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся в 200 метрах от места ДТП. Вместе с футболистом погиб его двоюродный брат.

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