С чем подходят еврокубковые бойцы к новому сезону Серии "А"? Делаем краткий обзор перед началом турнира

"Ювентус"

"Старая синьора" привыкает к "Сарриболу". В новом сезоне "Ювентус" должен сыграть еще ярче под руководством Маурицио Сарри. Этому также будет способствовать активная и эффективная трансферная политика клуба. Но, пожалуй, самым главным успехом "Ювентуса" является трансфер Де Лигта, который может стать основным центральным защитником "старой синьоры" на годы вперед. Главными потерями для Юве можно назвать Жоау Канселу и Мойзе Кина. И если за португальского защитника "бьянконери" получили приличную компенсацию и игрока, который может заменить Канселу по позиции, то трансфер молодого итальянского форварда в "Эвертон" стал настоящей неожиданностью. "Ириски" выложили достаточно небольшие (27.5 млн евро) средства как для 19-летнего форварда, который в Италии забивал в среднем почти гол за игру, но, видимо, для самого Кина этот трансфер станет скорее положительным. Очевидно, Сарри не смог бы гарантировать Мойзе много игровой практики, ведь в "Юве" хватает форвардов, а недавно в клуб вернулся еще и любимец главного тренера Игуаин.

Два из четырех предсезонных матчей "Юве" сыграл по схеме 4-3-3, а на острие атаки Маурицио Сарри в этих поединках просматривал сразу четырех кандидатов: Игуаина, Роналду, Манджукича и Дибалу. Скорее всего, круг реальных претендентов на эту позицию сузится до первых двух. Для Дибалы Сарри найдет другую позицию, а Манджукич до конца трансферного окна может перебраться в Бундеслигу, где к нему есть интерес от двух местных грандов – Баварии и дортмундской Боруссии. Также не исключено, что Ювентус до конца трансферного окна сможет провернуть "трансферную бомбу" с подписанием Икарди. Однако здесь у "Юве" есть как минимум серьезный конкурент в виде "Наполи", и совсем не факт, что "старая синьора" будет приоритетным вариантом для скандального аргентинского нападающего.

"Наполи"

Карло Анчелотти во втором своем сезоне в Неаполе вновь стремится побороться за чемпионство. Интригующим моментом является тот факт, что одним из главных соперников "партенопейцев" в борьбе за Cкудетто будет "Ювентус" Маурицио Сарри, который является определяющим тренером для современного "Наполи". Пока же можно констатировать тот факт, что "Наполи" под руководством Анчелотти в среднем забивает чуть меньше, чем в последний сезон Сарри в клубе (1.84 мяча за игру против 1.98), а пропускает наоборот – немного больше (1.03 пропущенного гола за игру против 0.89). И если с приходом Маноласа за защитные порядки "Наполи" можно быть относительно спокойным, то усиления атаки неаполитанцам не помешало бы. Слухи активно отправляют в Неаполь Икарди, и, честно говоря, нападающий такого калибра сейчас значительно более необходимым команде Анчелотти, чем "Ювентусу". Возвращаясь к изменениям в игре Наполи в прошлом сезоне, можно выделить и тот факт, что неаполитанцы примерно столько же, как и во времена Сарри, владели мячом (в среднем около 58%), сохранили такую же высокую точность передач (более 87%) и больше пробивали по воротам (в среднем 17.02 раз за игру против 15.98 удара во времена Сарри). Сезон 2018/19 был для "Наполи" определенной степени переходным, а уже в следующем сезоне болельщики ждут от команды трофеев. Другое дело, что кроме Маноласа неаполитанцы пока не провернули фактически ни единого топ-трансфера, а ветераны Кальехон и Мертенс уже очень скоро могут банально не вытащить полный сезон на топ-уровне. В этом плане большая надежда возлагается на Ирвина Лосано, который недавно переехал в Неаполь из ПСВ. Однако, совершенно не факт, что мексиканец вкатится в игру Анчелотти уже в первом сезоне.

"Аталанта"

Сенсационная и яркая "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини по праву вошла в тройку сильнейших команд Италии по итогам прошлого сезона. Больше "Аталанты" в кампании Серии "А" 2018/19 не забивал никто, включая "Ювентус" и "Наполи", а Интер, разместившийся на четвертой строчке турнирной таблицы, забил на 20 голов меньше, чем бергамаски. Фантастическое атакующее трио Гомес-Иличич-Сапата на трех наколотили 52 гола и выполнили 29 ассистов. "Аталанта" готовится к одному из важнейших сезонов в своей истории, ведь команда Гасперини дебютирует в Лиге Чемпионов. Важно, ща сам Джан Пьеро остался у руля команды, ведь ходили слухи о возможном трудоустройстве тренера в один из итальянских грандов. Но оказалось, что "Аталанта" и является для Гасперини тем самым грандом, с одной лишь поправкой на то, что грандом эту команду делает сам Джан Пьеро. Летом "Аталанта" почти не претерпела кадровых потерь. Только центральный защитник Манчини отправился покорять Рим, но ему на смену пришел опытнейший словацкий защитник Мартин Шкртел, опыт которого существенно поможет "Аталанте" прежде всего в Лиге Чемпионов. С точки зрения атаки, команда должна стать еще сильнее. Причинами этому являются два трансферы, которые придадут Гасперини вариативности – в клуб пришли украинец Руслан Малиновский из "Гента" и опытный форвард Луис Муриэль, который успел поиграть сразу в нескольких итальянских командах.

"Интер"

Здесь нас ждет огромная интрига, "Интер" Антонио Конте выглядит едва ли не самым реальным претендентом на то, чтобы подвинуть-таки "Ювентус" с вершины итальянского футбола, на которой "старая синьора" так комфортно себя чувствует в течение многих лет. Летом "Интер" не утратил практически ни одного ключевого исполнителя, команду возглавил один из самых авторитетных итальянских тренеров современности, трансферные аппетиты которого клуб удовлетворил едва ли не полностью. Лукаку, Годин, Барелла, Сенси, Лазаро – все эти игроки были в списке пожеланий Конте, и все они, в конце концов, одели футболку "нерадзурри". В стартовых предсезонных матчах "Интера" четко видно, что Конте перестраивает команду под схему 3-5-2, которая может стать для "нерадзурри" основной в будущем сезоне. Очень интересно, насколько изменится игра "Интера" в центре поля с приходом Сенси и Бареллы, Годин потенциально может стать лидером обороны, а Лукаку главным бомбардиром команды.

"Интер" серьезно сократил свою зарплатную ведомость, ведь команду покинул сначала Перишич, а впоследствии и Наингголан. Очевидно, что до конца трансферного окна уйдет и Икарди. Однако, слухи связывают Мауро в основном лишь с "Ювентусом" и "Наполи", а это фактически является усилением прямых конкурентов. Возможно, именно этот факт влияет на то, что за две недели до закрытия трансферного окна судьба Икарди все еще - в подвешенном состоянии. Прогнозируем, что "Интер" сможет как минимум вытеснить со второй позиции Наполи, ведь кадровый потенциал миланского клуба выглядит более впечатляющим для игры на несколько фронтов. Не менее важной задачей для Антонио Конте является удачное выступление в Лиге Чемпионов, ведь в прошлом сезоне "Интер" тогда еще Лучано Спаллетти не вышел из группы, имея на руках все козыри, что недопустимо для команд калибра "нерадзурри".

"Милан"

О "Милане" мы детально говорили в нашем сегодняшнем материале, который вы можете прочитать по этой ссылке.

"Рома"

Прошлый сезон оказался для "Ромы" провальным, весной клуб освободил Еусибио Ди Франческо, а и.о. главного тренера несколько туров работал Клаудио Раньери. По окончании сезона клуб покинул и легендарный Франческо Тотти, который провел в "Роме" 30 лет своей жизни. По словам самого Ческо, его роль в клубе была важной лишь на бумаге, а ключевые решения принимали без его участия. Именно поэтому "Император" и решил покинуть клуб своей жизни, разругавшись с руководством "Ромы" во главе с Джеймсом Паллоттой. Пожалуй, не самый подходящий момент для того, чтобы переходить на позицию главного тренера такого клуба, однако теперь уже экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека получил предложение, от которого так просто не отказываются. Римляне согласовали все детали с "Шахтером", и именно Фонсека поведет "Рому" в новый сезон Серии "А". Главной потерей "волков" стал уход в "Наполи" основного центрбека Маноласа, но "волкам" удалось найти замену греку вьлице Джанлуки Манчини из "Аталанты". Кроме этого, защитную линию была усилена турецким центральным защитником Мертом Четином (3 млн евро) и левым беком Леонардо Спинаццолой (29 млн евро). Также "Рома" приобрела под основу голкипера Бетиса Пау Лопеса (23.5 млн евро) и укрепила центральную зону переходами Амаду Диавара из Наполи (21 млн евро) и Жордана Верету из "Фиорентины" (аренда). Однако, пожалуй, главными достижениями "Ромы" этим летом стали пролонгации контрактов с двумя звездами - Николо Дзаньйоло (до 2024 года) и Эдина Джеко (до 2022-го).

Двадцатилетний Дзаньйоло (7 голов и 6 ассистов в сезоне 2018/19), по сути, является крупнейшим активом клуба (рыночная стоимость по версии Transfermarkt – 40 млн евро), а опытный 33-летний босниец Джеко остается самым надежным игроком римлян на острие атаки, доказательством чему является его 20 забитых мячей в прошлом сезоне, к которым Эдин добавил еще и 7 ассистов. Добавим, что летние слухи связывали с переходом в Рому Икарди и Игуаина, однако пока ни один из форвардов не стал ближе к "волкам". Но, если "Ювентусу" удастся-таки приобрести Икарди, Игуаин может оказаться лишним в колоде Сарри, и тогда двери в Рим могут открыться. Хотя, говорят, самого Гонсало не слишком впечатляют перспективы римского проекта, а потому он хотел бы остаться в Турине. Перспективы "Ромы" на будущий сезон действительно достаточно туманные, а то, получится ли у Фонсеки в Риме – трудно спрогнозировать. Остается только наблюдать, но есть ощущение, что "волкам" в текущем их состоянии все же не удастся побороться за место в Лиге Чемпионов.

"Торино"

"Быки" под руководством Вальтера Маццарри провели свой лучший сезон за последние 7 лет, "вишенкой на торте" которого стало завоевание права на выступление в Лиге Европы. Не обошлось в этой истории без участия "Милана", однако это уже не имеет особого значения. Тем более, что в одном из важнейших для "россонери" матчей в контексте борьбы за зону ЛЧ "Торино" дома уверенно переиграл соперника со счетом 2:0, а в последнем туре Серии "А" так же уверенно разбил и главного конкурента в турнирной таблице Лацио – 3:1. Итак, подопечные Маццарри вполне заслужили представлять Италию в Европе. Что касается кадровых новостей, среди потерь в первую очередь можно отметить отъезд в Стамбул Адема Льяича (трансфер в "Бешикташ" за 6.5 млн евро) и продажа Мбайе Ньянга в французский "Ренн" за 15 млн евро. Приобретений не очень много, но вот важнейшие из них: выкуп Дзадза у Валенсии за 12 млн евро (не самый очевидный трансфер, прямо скажем), 22-летний правый бек "Челси" Ола Айна перебрался в Турин за 10 млн евро, а центральный защитник "Нанта" Коффи Джиджи – за 4.5 миллиона.

"Торино" образца прошлого сезона очень не хватало стабильности, "быки" отбирали очки у "богатых" и раздавали их "бедным", как тот Робин Гуд! Пока не ясно, удастся ли команде в этом сезоне выйти в основную сетку Лиги Европы (скорее всего нет, ведь "Вулверхэмптон" обеспечил себе комфортное преимущество после первого матча), но если так, то дополнительная нагрузка точно не пойдет "Торино" на пользу в контексте борьбы в Серии "А". Главная сила, надежда и актив этого "Торино" – центрфорвард Андреа Белотти. Капитан "Торино" остается в команде, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны "Вест Хэма", а прошлый сезон Андреа провел лучше предыдущего, и есть надежда, что вскоре мы увидим того самого Белотти, который стал целью многих клубов после выдающегося сезона 2016/17. А если это осуществится, то, возможно, мы и увидим его в одном из европейских грандов, хотя сегодня все выглядит так, что сам Белотти серьезно настроен стать легендой "Торино".

Игорь Малиенко | soccernews.ru