С ЦСКА не смогут сыграть сразу пять игроков "Манчестер Юнайтед"

В завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против московского ЦСКА не смогут сыграть сразу пять игроков английского "Манчестер Юнайтед".

Так, в столицу России по различным причинам вместе со своей командой не прибыли защитники Фил Джонс и Луис Антонио Валенсия, а также полузащитники Поль Погба, Майкл Каррик и Маруан Феллаини.

Напомним, Егоров верит в победы ЦСКА и "Спартака". | soccernews.ru