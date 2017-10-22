С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

О воскресной программе девятого тура английской Премьер-Лиги приходилось говорить в разрезе противостояние на "Уэмбли", где "Тоттенхэму" предстоит схлестнуться с "Ливерпулем". Тем не менее, на разогреве у центрального матча тура проходило также любопытное противостояние с участием ливерпульской и лондонской команды - "Эвертон" на "Гудисон Парк" принимал "Арсенал". "Ириски" переживают тяжелое время, команда Рональда Кумана редко радует своих болельщиков не то, чтобы удачными результатами, а и просто игрой. Как следствие текущее 16 место в турнирной таблице и бесконечные разговоры о целесообразности расставания с нидерландским специалистом.

"Арсенал" не то, чтобы плохо, а в принципе уже привычно для себя выступает. Серию из трех подряд побед в английском первенстве "канониры" прервали на прошлых выходных, уступив на выезде "Уотфорду", а потому вынуждены довольствоваться всего лишь текущей седьмой строчкой. Сегодня у столичного коллектива была особая мотивация, потому как их бессменный наставник Арсен Венгер отмечал 68-й день рождение. Французский главнокомандующий с учетом всех традиционных кадровых проблем выставил достаточно прогнозируемый состав. Рональд Куман же серьезно удивил лишь по одной позиции, доверив место в центральной зоне молодому воспитаннику клуба Джонджо Кенни.

С первых минут встречи, что хозяева, что гости старались действовать активно и вести игру первым номером. За первые десять минут пару опасных моментов создали "канониры", нагрузив работой Джордана Пикфорда. Английский вратарь сначала Рэмзи не дал отличиться, а потом и у Ляказеттв выиграл дуэль. Но самое интересное произошло две минуты спустя. Грубо ошиблись подопечные Венгера, обрезавшись вблизи собственной штрафной, после чего мяч отскочил к Руни, и Уэйн чудесным ударом с метров 20 положил "кожаного" в дальнюю "девятку" ворот Петра Чеха. Тем самым заставив вспомнить всех любителей английского олдскула тот самый знаменитый гол, который он, еще будучи 16-летним ребенком забил в ворота "Арсенала" в синей футболке "Эвертона".

Пропущенный гол на какое-то время расклеил "канониров", да так, что ожили лондонцы только ближе к перерыву. А их старания были воплощены в результат на 40-й минуте, когда Начо Монреаль вовремя подоспел на добивании после плотного выстрела Гранита Джаки. "Арсеналу" удалось сохранить драй в и на начало второго тайма. На 53-й минуте в кое-то веки прошел фланговый навес от Алексиса Санчеса, а роль замыкающего на себя взял Месут Озил, выиграв воздух у одного защитников "ирисок".

Игра, по сути, завершилась уже на 68-й минуте, когда вторую желтую схлопотал Идрисса Гейе и ушел преждевременно отдыхать. "Арсенал" еще в основное время отметился двумя голами, авторами которых стали Ляказетт и Рэмзи. А уже в компенсированное "пушкари" привезли в свои ворота нелепый мяч, после чего вместе с финальным свистком посчитал нужным отличится и Санчес.

Таким образом, подопечные Арсена Венгера преподносят подарок на День Рождение своему наставнику, на выезде крупно обыграв "Эвертон".

"Эвертон" – "Арсенал" – 2:5

Голы: Руни, 12 – 1:0, Монреаль, 40 – 1:1, Озил, 53 – 1:2, Ляказетт, 74 – 1:3, Рэмзи, 90 – 1:4, Ниассе, 90+3 – 2:4, Санчес, 90+5 – 2:5

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Ягелка, Уильямс (Дэвис, 46), Гейе, Кенни, Сигурдссон, Влашич, Бэйнс, Руни (Лукман, 75), Калверт-Льюин (Ниассе, 75)

"Арсенал": Чех, Косиельни, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил (Коклен, 82), Санчес, Ляказетт (Уилшер, 77)

Удаление: Гейе (68)

Богдан Архипенко

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