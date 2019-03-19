"С Днём Рождения, Хрю!": Дзюба поздравил Кокорина с 28-летием

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"С Днём Рождения, Хрю!": Дзюба поздравил Кокорина с 28-летием

Сегодня, 19 марта, нападающий "Зенита" Александр Кокорин празднует свое 28-летие, которое он проведет в СИЗО.

Футболиста в инстаграме поздравил друг и одноклубник Артем Дзюба. 

"С Днём Рождения, Хрю!" - написал игрок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Рождения Хрю!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Ранее Кокорина также поздравила супруга Дарья и "Зенит".

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru

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