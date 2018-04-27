С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"

Борьбу за путевку в финал Лиги Европы лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" начинали в столице Англии. Назвать явного фаворита в этой паре было непросто, что не удивительно для этой стадии турнира. Однако на "Эмирейтс" предпочтение отдавалось хозяевам поля, которые набрали отличную форму под конец сезона. Что до "матрасников", то краха в выездном матче им никто не предрекал, но в том, что гости будут играть от обороны – мало кто сомневался.

Встреча ожидаемо началась с атак "канониров", которые к 6-й минуте создали два голевых момента. Сначала Уэлбек с левого фланга нашел свободного Ляказетта и тот стрелял слета, но угодил в штангу. А через минуту Александр уже головой пробивал в упор после навесной передачи, но Облак спас мадридский клуб, отразив мяч на "ленточке" ворот.

На желтую карточку Врсалько на 2-й минуте (кстати, спорное решение Тюрпена), возможно, никто и не обратил бы внимание, но на исходе первой десятиминутки игры хорватский защитник "Атлетико" небрежно в борьбе за мяч наступил на ногу Ляказетту, и французский арбитр проявил принципиальность. Врсалько увидел перед собой вторую желтую карточку и на последующие 80 с плюсом минут оставил свою команду в меньшинстве.

Но этим Тюрпен не ограничился и после того как в одном из эпизодов на газоне оказался игрок команды гостей и Диего Симеоне взорвался негодованием, арбитр решил удалить и наставника "матрасников". Шла только 13-я минута матча, когда "Атлетико" лишился защитника в игре и коуча на бровке.

"Арсенал" получил ощутимое преимущество уже в дебюте игры, и, казалось, должен был непременно им воспользоваться. Но открыть счет до перерыва "канонирам" не удалось. Как и не удалось вывести из равновесия игроков команды гостей. А точнее голкипера "матрасников" Яна Облака, который тянул все, что летело в створ.

В створ летело после удара головой от Уилшира, после выхода к воротам Уэлбека, а Монреаль на дальней мог замыкать после отскока от Ляказетта, но "Атлетико" сохранил ворота "сухими". К слову, на пару выпадов сподобились и гости, но удар Гризманна пришелся прямо в руки Оспине, а Гамейро не смог переиграть голкипера "Арсенала".

После перерыва лондонцы продолжили нагнетать у ворот соперника. Просто неудержимым был Ляказетт, который принимал участие едва ли не в каждой атаке "канониров". И в конце концов Александр забил, но обязан этому он был Гризманну, который по-пижонски сыграл у собственной штрафной. При выходе из обороны в атаку Антуан пытался пробросить мяч вперед, но подарил снаряд Уилширу. Тот недолго думая продвинулся по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, где всех перевисел Ляказетт и головой вколотил мяч под стойку ворот – 1:0.

Открыв счет, игроки "Арсенала" сбавили темп, словно считая дело сделанным. Может в этом и крылась ошибка команды Арсена Венгера, которые не пошли дожимать соперника. А вот гости после некоторого обновления состава (на поле с интервалом в 10 минут вышли Габи, Савич и Торрес) смогли наладить контригру и сумели использовать свой единственный шанс во втором тайме. Это Гризманна вывели к воротам, против которого неудачно сыграл Косиельни. Антуан на скорости обыгрывает Оспину и пользуется тем, что Мустафи поскользнулся в ответственный момент. Таким образом, французу никто не мешал отправить мяч с близкого расстояния под перекладину – 1:1.

И все же у "Арсенала" был шанс вырвать победу в этом матче. "Канонирам" удалась прекрасная подача в штрафную, где играет головой Ремзи, пробивая в левую от себя "шестерку", но Облак успевает в броске вытащить эту сферу и спасти свой клуб от невероятного гола Аарона перед финальным свистком.

Первая игра между командами не выявила победителя. И хотя у "Атлетико" есть потери перед ответным матчем, в Мадриде именно "матрасники" будут считаться фаворитами встречи.

"Арсенал" – "Атлетико" – 1:1

Голы: Ляказетт, 61 – 1:0. Гризманн, 82 – 1:1.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Ремзи, Уилшир, Озиль, Уэлбек, Ляказетт.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес, Томас, Сауль, Коке, А.Корреа (Савич, 75), Гризманн (Ф.Торрес, 85), Гамейро (Габи, 65).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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