С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании

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С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании

"Реал" – "Барселона"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 23:59

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Мурсия)

Спустя трое суток после первой игры за Суперкубок Испании, "Реал" и "Барселона" сразятся в ответном поединке двухматчевого турнира, "вторая серия" которого пройдет в Мадриде. По итогам противостояния на "Камп Ноу" Королевский клуб имеет солидную фору в два мяча (3:1), так что в домашнем матче команда Зинедина Зидана просто обязана выиграть трофей. В тоже время "сливочные" сыграют без своего лидера и главной звезды – Криштиану Роналду, который в первом матче получил красную карточку и последующую пятиматчевую дисквалификацию за толчок арбитра. Именно этот факт оставляет Месси и К небольшие шансы на спасение.

Каталонцы хорошо смотрелись в межсезонье, выиграв все три матча на Международном кубке чемпионов. Но в тех встречал, за клуб, еще выступал Неймар. И не просто выступал, но и забивал победные мячи. Ныне же команде очень не хватает третьего форварда, такого, каким был Неймар. С такой схемой "Барселона" играла последние несколько лет. Как раз отсутствием еще одного полноценного форварда и можно объяснить неудачу в первом матче Суперкубка. Команде Эрнесто Вальверде явно игра не удалась. Можно вспомнить и то, что свой единственный гол в матче "сине-гранатовые" забили после сомнительного пенальти и кроме как высоким процентом владения ничем не превзошли соперника.

Не слишком выразительную игру в межсезонье, когда на Международном кубке чемпионов "Реал" проиграл все три матча, а следом только по пенальти одолел сборную МЛС, "сливочные" скрасили уверенными матчами в официальных поединках. Для начала команда Зидана расправилась с "МЮ" в игре за Суперкубок Европы, победив 2:1, а следом и в первой игре с "Барселоной" добились хорошего результата, победив принципиальнейшего соперника на выезде.

Учитывая стратегию двухматчевых поединков, каталонцам на "Сантьяго Бернабеу" нужно забить три мяча и больше. Любопытно, но именно это им и удавалось сделать во время двух последних пребываний в Мадриде (3:2 и 4:0). Однако нынешняя игровая форма "Барселоны" дает усомниться в том, что подобное возможно и в этот раз. Тем более ответную встречу подопечные Эрнесто Вальверде сыграют без Иньесты, что может негативно отразится на игре команды.  

Интересные факты противостояния "Реала" и "Барселоны":

"Барселона" забивает "Реалу" в 25 матчах Эль-класико кряду

Со старта сезона команды имеют по одной победе в личной встрече

За последние 18 дней это будет третье свидание двух испанских грандов

Последняя встреча соперников на "Сантьяго Бернабеу" проходила 23 апреля текущего года и завершилась победой "Барселоны" (3:2)

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.

"Барселона": Тер Штеген – Альба, Умтити, Пике, Видаль, Бускетс, Ракитич, Гомес, Месси, Л.Суарес, Д.Суарес.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона":

Четыре забитых мяча совершенно не вытекали из логики первого матча – все они были забиты во втором тайме, игра открылась после забитого Месси пенальти. Заметно, что без Неймара атака каталонцев пока не так хороша, да и Роналду схлопотал глупую дисквалификацию за  толчок судьи. Конечно, есть и вероятность голевой перестрелки, если будет быстрый гол, но "Реалу" совершенно не зачем открываться и лететь вперед.  Букмекеры ставят на "сливочных", однако ее превосходство минимальное (коэффициент 2.30 в пользу хозяев против 2.60 каталонских). На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.80 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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