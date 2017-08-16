С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании
"Реал" – "Барселона"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 23:59
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Мурсия)
Спустя трое суток после первой игры за Суперкубок Испании, "Реал" и "Барселона" сразятся в ответном поединке двухматчевого турнира, "вторая серия" которого пройдет в Мадриде. По итогам противостояния на "Камп Ноу" Королевский клуб имеет солидную фору в два мяча (3:1), так что в домашнем матче команда Зинедина Зидана просто обязана выиграть трофей. В тоже время "сливочные" сыграют без своего лидера и главной звезды – Криштиану Роналду, который в первом матче получил красную карточку и последующую пятиматчевую дисквалификацию за толчок арбитра. Именно этот факт оставляет Месси и К небольшие шансы на спасение.
Каталонцы хорошо смотрелись в межсезонье, выиграв все три матча на Международном кубке чемпионов. Но в тех встречал, за клуб, еще выступал Неймар. И не просто выступал, но и забивал победные мячи. Ныне же команде очень не хватает третьего форварда, такого, каким был Неймар. С такой схемой "Барселона" играла последние несколько лет. Как раз отсутствием еще одного полноценного форварда и можно объяснить неудачу в первом матче Суперкубка. Команде Эрнесто Вальверде явно игра не удалась. Можно вспомнить и то, что свой единственный гол в матче "сине-гранатовые" забили после сомнительного пенальти и кроме как высоким процентом владения ничем не превзошли соперника.
Не слишком выразительную игру в межсезонье, когда на Международном кубке чемпионов "Реал" проиграл все три матча, а следом только по пенальти одолел сборную МЛС, "сливочные" скрасили уверенными матчами в официальных поединках. Для начала команда Зидана расправилась с "МЮ" в игре за Суперкубок Европы, победив 2:1, а следом и в первой игре с "Барселоной" добились хорошего результата, победив принципиальнейшего соперника на выезде.
Учитывая стратегию двухматчевых поединков, каталонцам на "Сантьяго Бернабеу" нужно забить три мяча и больше. Любопытно, но именно это им и удавалось сделать во время двух последних пребываний в Мадриде (3:2 и 4:0). Однако нынешняя игровая форма "Барселоны" дает усомниться в том, что подобное возможно и в этот раз. Тем более ответную встречу подопечные Эрнесто Вальверде сыграют без Иньесты, что может негативно отразится на игре команды.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Барселоны":
"Барселона" забивает "Реалу" в 25 матчах Эль-класико кряду
Со старта сезона команды имеют по одной победе в личной встрече
За последние 18 дней это будет третье свидание двух испанских грандов
Последняя встреча соперников на "Сантьяго Бернабеу" проходила 23 апреля текущего года и завершилась победой "Барселоны" (3:2)
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.
"Барселона": Тер Штеген – Альба, Умтити, Пике, Видаль, Бускетс, Ракитич, Гомес, Месси, Л.Суарес, Д.Суарес.
Прогноз на матч "Реал" – "Барселона":
Четыре забитых мяча совершенно не вытекали из логики первого матча – все они были забиты во втором тайме, игра открылась после забитого Месси пенальти. Заметно, что без Неймара атака каталонцев пока не так хороша, да и Роналду схлопотал глупую дисквалификацию за толчок судьи. Конечно, есть и вероятность голевой перестрелки, если будет быстрый гол, но "Реалу" совершенно не зачем открываться и лететь вперед. Букмекеры ставят на "сливочных", однако ее превосходство минимальное (коэффициент 2.30 в пользу хозяев против 2.60 каталонских). На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.80 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Непростой вояж в Нидерланды: "Зенит" отправляется в гости к загадочному "Утрехту"
-
Забывая об обороне: "тигры" Леонида Слуцкого терпят первое поражение в чемпионате
-
Подарок от Нуху: ЦСКА побеждает "Янг Бойз"
-
Прагматичный "Ливерпуль": мерсисайдцы берут верх над "Хоффенхаймом"
-
Роналду, Месси и Буффон поборются за звание футболиста года в Европе
Лента новостей
-
Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"
-
С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании
-
Де Врей не перейдет в "Ювентус" и продлит контракт с "Лацио"
-
Наставник "Янг Бойз": "У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош"
-
"Халл Сити" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (обзор)
-
Фурсенко: "В "Зените" на каждую позицию почти два сильных человека"
-
Гончаренко: "Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч"
-
"Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1 (обзор)
-
"Динамо" может подписать Кабрала
-
Непростой вояж в Нидерланды: "Зенит" отправляется в гости к загадочному "Утрехту"
-
"Спортинг" - "Стяуа" - 0:0, АПОЭЛ - "Славия" - 2:0 (обзоры)
-
"Хоффенхайм" - "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)
-
Забывая об обороне: "тигры" Леонида Слуцкого терпят первое поражение в чемпионате
-
Подарок от Нуху: ЦСКА побеждает "Янг Бойз"
-
АПОЭЛ побеждает "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов, "Спортинг" не сумел выиграть у "Стяуа"
-
Прагматичный "Ливерпуль": мерсисайдцы берут верх над "Хоффенхаймом"
-
Президент "Локомотива": "Наша наигрывать молодежь и занять место не ниже пятого"
-
"Валенсия" хочет купить Дениса Суареса
-
Александр-Арнольд отличился в своем первом международном матче за "Ливерпуль"
-
"Фиорентина" подпишет аргентинского бека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20