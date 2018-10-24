С голом, но без очков: "Локомотив" проигрывает "Порту" в Лиге Чемпионов

Московский "Локомотив" продолжил свой поход в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов в поисках первого балла или хотя бы первого гола. Матч с одним из лидеров группы был хорошей возможностью вернуться в игру после двух стартовых поражений с общим счетом 0:4. "Порту" не воспринимался как проходной соперник, однако фактор домашнего стадиона давал надежды на то, что "Локо" свое дело сделает.

Начало матча полностью соответствовало задумкам "железнодорожников" и надеждам болельщиков. Уже на 10 минуте одна из атак подопечных Семина закончилась тем, что Алекс Теллес сбил Миранчука в собственной штрафной, и шотландская бригада арбитров не имела иного мнения – пенальти. К мячу подошел Мануэль Фернандеш и пробил в правый угол, но Икер Касильяс угадал направление мяча и отбил игровой снаряд. А через 10 минут события происходили уже в игре. Антон Миранчук ворвался в штрафную, обманул двоих соперников и вратаря, и выдал передачу под удар своему брату. Алексей не ожидал именно такой пас и начал тянуться за мячом, в итоге выстрел по пустым воротам получился не сильным, да еще и нашел ногу защитника по дороге.

Обнадеживающий старт сменился ужасным началом. На 25 минуте во время подачи с углового Эдер не по правилам завалил соперника в собственной штрафной, и арбитр снова указал на точку, теперь у противоположных ворот. К мячу подошел главный "ударник" "Порту" в отсутствии Абубакара Мусса Марега и сильно пробил в правый нижний угол. Маринато Гильерме угадал направление удара, но дотянуться до "ядра" не смог – 0:1.

На 35 минуте вторая опасная атака "драконов" в матче превратилась в голевую. Футболисты из Португалии атаковали правым флангом, Хесус Корона накрутил соперника на краю штрафной площади и выдал навес прямо на ворота, где Игнатьев проиграл борьбу Эктору Эррере и позволил мексиканцу головой прошить Гильерме – 1:2.

Печаль Юрия Семина была не долгой, ведь уже через три минуты "драконы" подарили "Локо" голевой момент, который очень хорошо разыграли братья Миранчуки: Алексей отдал пас в штрафную, а Антон принял, развернулся, на замахе освободил пространство для удара и послал мяч точно в дальний угол ворот Касильяса – 1:2, первый гол в Лиге Чемпионов был забит, а с ним появилась надежда на возвращение и даже на первые очки.

Во втором тайме "Порту" вышел играть очень активно, и буквально через пару минут после свистка разрушил все то, что было построено вместе с первым голом "железнодорожников". Браими освободился от опеки на левом фланге, совершил хороший рывок с центра поля и выдал отличный разрезной пас в штрафную, откуда Хесус Корона мощным и плотным ударом в ближний угол снова увеличил разрыв в счете до двух голов – 1:3.

В оставшееся время игра проходила под лозунгом "проиграем весело". Иначе как еще объяснить не засчитанный гол Эдера на 55 минуте матча, который был первым на добивании после ошибки Касильяса. Арбитры углядели в эпизоде офсайд, однако повтор показал, что мнение было ложным, положения вне игры не было. А на 76 минуте, когда все было уже явно Квирквелия получил удаление на ровном месте, сбив одного из нападающих "Порту" неподалеку собственной штрафной.

По итогам матча "драконы" вышли на чистое первое место в группе с 7 очками в активе, воспользовавшись ничьей в матче "Шальке" – "Галатасарай". А "Локомотив" все так же на последнем месте и три поражения в трех матчах группового этапа дают слабую надежду даже на Лигу Европы, до которой расстояние в 4 балла.

"Локомотив" – "Порту" – 1:3

Голы: Марега, 26 – 0:1; Эррера, 35 – 0:2; Ан. Миранчук, 38 – 1:2; Корона, 47 – 1:3.

Незабитый пенальти: Фернандеш, 10.

Удаление: Квирквелия, 76

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Хеведес – Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук – Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 80).

"Порту": Касильяс – Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес – Эррера, Данилу, Торрес (Базур, 83) – Браими (Адриан, 82), Корона (Андре, 69), Марега.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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