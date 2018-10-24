С голом, но без очков: "Локомотив" проигрывает "Порту" в Лиге Чемпионов
Московский "Локомотив" продолжил свой поход в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов в поисках первого балла или хотя бы первого гола. Матч с одним из лидеров группы был хорошей возможностью вернуться в игру после двух стартовых поражений с общим счетом 0:4. "Порту" не воспринимался как проходной соперник, однако фактор домашнего стадиона давал надежды на то, что "Локо" свое дело сделает.
Начало матча полностью соответствовало задумкам "железнодорожников" и надеждам болельщиков. Уже на 10 минуте одна из атак подопечных Семина закончилась тем, что Алекс Теллес сбил Миранчука в собственной штрафной, и шотландская бригада арбитров не имела иного мнения – пенальти. К мячу подошел Мануэль Фернандеш и пробил в правый угол, но Икер Касильяс угадал направление мяча и отбил игровой снаряд. А через 10 минут события происходили уже в игре. Антон Миранчук ворвался в штрафную, обманул двоих соперников и вратаря, и выдал передачу под удар своему брату. Алексей не ожидал именно такой пас и начал тянуться за мячом, в итоге выстрел по пустым воротам получился не сильным, да еще и нашел ногу защитника по дороге.
Обнадеживающий старт сменился ужасным началом. На 25 минуте во время подачи с углового Эдер не по правилам завалил соперника в собственной штрафной, и арбитр снова указал на точку, теперь у противоположных ворот. К мячу подошел главный "ударник" "Порту" в отсутствии Абубакара Мусса Марега и сильно пробил в правый нижний угол. Маринато Гильерме угадал направление удара, но дотянуться до "ядра" не смог – 0:1.
На 35 минуте вторая опасная атака "драконов" в матче превратилась в голевую. Футболисты из Португалии атаковали правым флангом, Хесус Корона накрутил соперника на краю штрафной площади и выдал навес прямо на ворота, где Игнатьев проиграл борьбу Эктору Эррере и позволил мексиканцу головой прошить Гильерме – 1:2.
Печаль Юрия Семина была не долгой, ведь уже через три минуты "драконы" подарили "Локо" голевой момент, который очень хорошо разыграли братья Миранчуки: Алексей отдал пас в штрафную, а Антон принял, развернулся, на замахе освободил пространство для удара и послал мяч точно в дальний угол ворот Касильяса – 1:2, первый гол в Лиге Чемпионов был забит, а с ним появилась надежда на возвращение и даже на первые очки.
Во втором тайме "Порту" вышел играть очень активно, и буквально через пару минут после свистка разрушил все то, что было построено вместе с первым голом "железнодорожников". Браими освободился от опеки на левом фланге, совершил хороший рывок с центра поля и выдал отличный разрезной пас в штрафную, откуда Хесус Корона мощным и плотным ударом в ближний угол снова увеличил разрыв в счете до двух голов – 1:3.
В оставшееся время игра проходила под лозунгом "проиграем весело". Иначе как еще объяснить не засчитанный гол Эдера на 55 минуте матча, который был первым на добивании после ошибки Касильяса. Арбитры углядели в эпизоде офсайд, однако повтор показал, что мнение было ложным, положения вне игры не было. А на 76 минуте, когда все было уже явно Квирквелия получил удаление на ровном месте, сбив одного из нападающих "Порту" неподалеку собственной штрафной.
По итогам матча "драконы" вышли на чистое первое место в группе с 7 очками в активе, воспользовавшись ничьей в матче "Шальке" – "Галатасарай". А "Локомотив" все так же на последнем месте и три поражения в трех матчах группового этапа дают слабую надежду даже на Лигу Европы, до которой расстояние в 4 балла.
"Локомотив" – "Порту" – 1:3
Голы: Марега, 26 – 0:1; Эррера, 35 – 0:2; Ан. Миранчук, 38 – 1:2; Корона, 47 – 1:3.
Незабитый пенальти: Фернандеш, 10.
Удаление: Квирквелия, 76
"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Хеведес – Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Крыховяк, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук – Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 80).
"Порту": Касильяс – Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес – Эррера, Данилу, Торрес (Базур, 83) – Браими (Адриан, 82), Корона (Андре, 69), Марега.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Не пропустите! "Рейнджерс" - "Спартак": анонс и прогноз матча 3 тура группового этапа Лиги Европы
опрос
главное
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
-
ПСЖ пригласил экс-тренера "Арсенала" на пост генерального менеджера
Лента новостей
-
"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро
-
"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
-
Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока
-
"Интер" близок к подписанию защитника "Саутгемптона"
-
Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"
-
"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
2
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"
-
"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока
-
"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником
-
Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке
-
"Спартак" отправится на командный ужин с Федуном
-
У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене
-
Мы играем с улыбкой: Погба высказался о победном матче против "Арсенала"
-
Аршавин вышел на поле против Катара
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
-
"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4