С Гвардиолой произошел забавный случай на пресс-конференции

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситибенжамен менди

С Гвардиолой произошел забавный случай на пресс-конференции

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о новости о том, что травмированный защитник команды Бенжамен Менди находится в Гонконге.

На пресс-конференции перед матчем 26-го тура АПЛ с "Челси" корреспондент спросил у тренера где находится футболист. 

Менди специально отметил в соцсети, что сейчас он в Гонконге.

- Менди сейчас в Гонконге, ведь так?

- В Барселоне.

- Если судить по его инстаграму, то вчера он находился в Испании, а сейчас, по моему мнению, в аэропорту Гонконга.

- Ого. Я и не знал об этом. ******, а он везунчик. Он мне говорил, что сообщается в Париж, но Гонконг очень далеко. Пора бы мне завести инстаграм.

Напомним, что Менди был травмирован в матче Кубка лиги с "Бертоном" (1:0) и выбыл на 12 недель.

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