С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои больше не подозревается в изнасиловании.

Напомним, что футболиста задержали в середине мая после звонка девушки в полицию.

"Возможно, вы слышали о тех серьезных обвинениях в мой адрес. Я хранил молчание и всеми силами способствовал расследованию. После полного и тщательного расследования с меня были сняты все обвинения.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывал мне поддержку в это время. Я осознал, что на мне лежит большая ответственность и сделаю все возможное, чтобы в будущем стать примером для подражания для других", - написал игрок в твиттере.

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