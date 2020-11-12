С корабля на бал: 5 ярких дебютантов ТОП-сборных, за которыми стоит последить в ближайшие недели!
Англия – Джуд Беллингем
17-летний хавбек летом перешел в Дортмунд для планомерного развития карьеры и не прогадал. В "Боруссии" тинейджер сразу стал полноценным игроком основы – выходит на поле почти в каждом матче Бундеслиги и Лиги Чемпионов, часто получает место в старте. Он уже отметился голом и ассистом за немецкий клуб. Беллингем выступает за молодежную сборную Англии, но травма Уорда-Прауса открыла ему путь в главную команду страны. Саутгейт предпочел юного Джуду, а не Джеймса Мэддисона из мощного "Лестера" или Росса Баркли с сенсационной "Астон Виллы", которая сияет в АПЛ. В Лиге Наций сборная "трех львов" встретится с Бельгией и Исландией. Хороший шанс показать себя!
Франция – Маркус Тюрам
Еще одна звездочка из Бундеслиги выходит на международную арену. Сын Лилиана Тюрама получил вызов в национальную сборную, проведя ударный предыдущий сезон (10 голов + 8 ассистов) и хороший старт текущего. Его связка с другим французом Плеа сияет эффективностью, а работа под руководством Марко Розе в "Боруссии" (М) развивает Маркуса в плане тактической грамотности. Тюрам-младший дублем отметился в воротах "Реала", после чего принял участие в том самом избиении "Шахтера" в Лиге Чемпионов (напомним, счет был 0:6). За ним охотятся топ-клубы, а дебют за сборную Франции добавит несколько миллионов к его цене. Смотря на повреждения Комана и Мбаппе, Маркус должен получить игровое время на флангах атаки "галльских петухов" в матчах с Португалией и Швецией.
Германия – Ридли Баку
Йоахим Лев на ноябрьские матчи назвал расширенный состав, а вследствие травм список стал еще больше. Дебютный вызов в Бундестим получили Феликс Удохай, Филипп Макс и Ридли Баку. У двух последних хорошие шансы показать себя – крайних защитников в надлежащей форме в Германии сейчас мало. Баку в конце трансферного окна выкупил "Вольфсбург", чтобы закрыть дыру на правом фланге обороны, а парень классно вписался в команду и становится одним из лучших фулбэков Бундеслиги. Макс за 5 лет в "Аугсбурге" не дождался предложения от немецких грандов и поехал в ПСВ покорять Нидерланды рядом с Гетце. Филиппу уже 27, но на него также следует поглядывать одним глазом. Вообщем, эксперименты и обновление в рядах Бундестим продолжается. Вот и новые люди подъехали!
Испания – Маркос Льоренте
Льоренте получил первый вызов в сборную только в 25 лет. Благодарить нужно Диего Симеоне – аргентинский коуч по-новому раскрыл его, переведя в атаку. Маркос еще до пандемии дублем на "Энфилде" ошеломил "Ливерпуль" (тогда "матрасники" благодаря дублю Маркоса выбили действующего победителя Лиги Чемпионов из турнира), а теперь с "Атлетико" претендует на чемпионство в Ла Лиге (хотя пока не было игр с крутыми командами, поэтому судить рано). Как его будет использовать Луис Энрике – интрига. Узнаем в матчах Лиги Наций против Швейцарии и Германией, где "фурия Роха" надеется выиграть свой квартет, имея все шансы на это!
Италия – Давиде Калабрия
Роберто Манчини сформировал широченный состав с футболистами, которые не приезжали в сборную по 2-4 года. Первый звонок с главной команды получил Давиде Калабрия. Правый защитник получил место в основе "Милана" и вместе с "россонери" покоряет Серию "А" (лучший в лиге по единоборствами). В сборной Италии Калабрия может помочь разгрузить Флоренци (повреждение) и Д'Амброзио, хотя игровые минуты ему не гарантированы. "Скуадра адзурра" встретится с Польшей и Боснией и Герцеговиной в официальных матчах. Если хотят выиграть группу – нужно выигрывать оба матча. Нынешняя форма Калабрии может в этом серьезно помочь!
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с будущим Боатенга
-
Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке
-
СМИ узнали, кто может заменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС
-
"Сельта" объявила имя нового тренера
-
Дело Романа Широкова поступило в суд
-
УЕФА назначил судей на матч Турция - Россия
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Черчесов оценил адаптацию Чалова в сборной России
-
1
С корабля на бал: 5 ярких дебютантов ТОП-сборных, за которыми стоит последить в ближайшие недели!
-
1
Роналду стал четвёртым футболистом, одержавшим 100 побед со сборной
-
"Ювентус" и "Рома" поборются за трансферную цель "Барселоны"
-
1
Повторное тестирование не выявило коронавирус у Заболотного, Ерохина и Лесового
-
Дядя Гризманна объяснил причину неудач француза в "Барселоне"
-
Ахмед Муса пообещал вскоре назвать новый клуб
-
Шевченко прокомментировал результативную ошибку Лунина в матче Польша - Украина
-
Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии
-
Тедеско улетел из России
-
1
У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча
-
Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва
-
1
Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4