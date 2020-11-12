С корабля на бал: 5 ярких дебютантов ТОП-сборных, за которыми стоит последить в ближайшие недели!

Англия – Джуд Беллингем

17-летний хавбек летом перешел в Дортмунд для планомерного развития карьеры и не прогадал. В "Боруссии" тинейджер сразу стал полноценным игроком основы – выходит на поле почти в каждом матче Бундеслиги и Лиги Чемпионов, часто получает место в старте. Он уже отметился голом и ассистом за немецкий клуб. Беллингем выступает за молодежную сборную Англии, но травма Уорда-Прауса открыла ему путь в главную команду страны. Саутгейт предпочел юного Джуду, а не Джеймса Мэддисона из мощного "Лестера" или Росса Баркли с сенсационной "Астон Виллы", которая сияет в АПЛ. В Лиге Наций сборная "трех львов" встретится с Бельгией и Исландией. Хороший шанс показать себя!

Франция – Маркус Тюрам

Еще одна звездочка из Бундеслиги выходит на международную арену. Сын Лилиана Тюрама получил вызов в национальную сборную, проведя ударный предыдущий сезон (10 голов + 8 ассистов) и хороший старт текущего. Его связка с другим французом Плеа сияет эффективностью, а работа под руководством Марко Розе в "Боруссии" (М) развивает Маркуса в плане тактической грамотности. Тюрам-младший дублем отметился в воротах "Реала", после чего принял участие в том самом избиении "Шахтера" в Лиге Чемпионов (напомним, счет был 0:6). За ним охотятся топ-клубы, а дебют за сборную Франции добавит несколько миллионов к его цене. Смотря на повреждения Комана и Мбаппе, Маркус должен получить игровое время на флангах атаки "галльских петухов" в матчах с Португалией и Швецией.

Германия – Ридли Баку

Йоахим Лев на ноябрьские матчи назвал расширенный состав, а вследствие травм список стал еще больше. Дебютный вызов в Бундестим получили Феликс Удохай, Филипп Макс и Ридли Баку. У двух последних хорошие шансы показать себя – крайних защитников в надлежащей форме в Германии сейчас мало. Баку в конце трансферного окна выкупил "Вольфсбург", чтобы закрыть дыру на правом фланге обороны, а парень классно вписался в команду и становится одним из лучших фулбэков Бундеслиги. Макс за 5 лет в "Аугсбурге" не дождался предложения от немецких грандов и поехал в ПСВ покорять Нидерланды рядом с Гетце. Филиппу уже 27, но на него также следует поглядывать одним глазом. Вообщем, эксперименты и обновление в рядах Бундестим продолжается. Вот и новые люди подъехали!

Испания – Маркос Льоренте

Льоренте получил первый вызов в сборную только в 25 лет. Благодарить нужно Диего Симеоне – аргентинский коуч по-новому раскрыл его, переведя в атаку. Маркос еще до пандемии дублем на "Энфилде" ошеломил "Ливерпуль" (тогда "матрасники" благодаря дублю Маркоса выбили действующего победителя Лиги Чемпионов из турнира), а теперь с "Атлетико" претендует на чемпионство в Ла Лиге (хотя пока не было игр с крутыми командами, поэтому судить рано). Как его будет использовать Луис Энрике – интрига. Узнаем в матчах Лиги Наций против Швейцарии и Германией, где "фурия Роха" надеется выиграть свой квартет, имея все шансы на это!

Италия – Давиде Калабрия

Роберто Манчини сформировал широченный состав с футболистами, которые не приезжали в сборную по 2-4 года. Первый звонок с главной команды получил Давиде Калабрия. Правый защитник получил место в основе "Милана" и вместе с "россонери" покоряет Серию "А" (лучший в лиге по единоборствами). В сборной Италии Калабрия может помочь разгрузить Флоренци (повреждение) и Д'Амброзио, хотя игровые минуты ему не гарантированы. "Скуадра адзурра" встретится с Польшей и Боснией и Герцеговиной в официальных матчах. Если хотят выиграть группу – нужно выигрывать оба матча. Нынешняя форма Калабрии может в этом серьезно помочь!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников