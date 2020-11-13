С "Лацио" могут снять очки в Серии А

Римскому "Лацио" грозят санкции за предполагаемую фальсификацию тестов на коронавирус.

Как сообщает Football Italia, с "орлов" могут снять от 1 до 3 очков в Серии А, если вина клуба будет доказана.

Итальянская федерация футбола намерена допросить Чиро Иммобиле, Лукаса Лейву и Томаса Стракошу в рамках открытого дисциплинарного дела.

Есть подозрения, что "Лацио" скрывал заражение коронавирусом вышеуказанных игроков, однако проверка от УЕФА выявила у них COVID-19.

Столичная команда набрала 11 очков в 7 турах чемпионата и идёт на 9-м месте в турнирной таблице.

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