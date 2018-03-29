С "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться лидер сборной Саудовской Аравии

Теги манчестер юнайтедаль-насрсаудовская аравия

С "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться лидер сборной Саудовской Аравии

С "Манчестер Юнайтед" будет тренироваться нападающий "Аль-Насра" Мохаммад Аль-Салауи.

Известно, что лидер сборной Саудовской Аравии сможет заниматься с "красными дьяволами" в течение трёх недель в рамках одной из программ сотрудничества.

Стоит отметить, что в этом сезоне 31-летний Аль-Салауи сыграл за "Аль-Наср" 19 матчей и забил 10 голов.

Также напомним, что Саудовская Аравия будет соперником сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.

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