С мая за Холанда придётся платить больше: подробности

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С мая за Холанда придётся платить больше: подробности

Фото твиттер Эрлинга Холанда 

Стали известны новые подробности личного контракта форварда Эрлинга Холанда с дортмундской "Боруссией".

По информации Bild, в соглашении норвежца действительно прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

Однако работать этот пункт о выкупе будет до 30 апреля 2022 года, после чего немецкий клуб получит право требовать за своего игрока сколько угодно.

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Главными претендентами на звёздного нападающего считаются "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

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