С Международным кубком чемпионов "Бавария" прощается поединком против "Интера"

"Бавария" – "Интер"

Стадион: "Национальный" (Сингапур)

Начало матча: 14:30

Свой последний матч в рамках текущего Международного кубка чемпионов мюнхенская "Бавария" проведет против миланского "Интера". Эта встреча пройдет на стадионе "Национальный" в Сингапуре, где двое суток назад команда Карло Анчелотти уже успела отпраздновать победу над лондонским "Челси" (3:2). Что касается "нерадзурри", то предстоящая встреча станет второй на турнире для этой команды. Тремя днями ранее "Интер" переиграл с минимальным счетом 1:0 французский "Лион", который ограничился только одним матчем на Международном кубке чемпионов.

Двухматчевое турне по Китаю выдалось для "Баварии" неутешительным в плане результата. При неплохой игре мюнхенцы так и не смогли добиться победы. В первом поединке турнира команда Карло Анчелотти просто обязана была брать три очка в матче против лондонского "Арсенала". Однако в составе "канониров" нашелся игрок, который в компенсированные к основному времени поединка минуты лишил чемпиона Германии победы, а в серии послематчевых пенальти его точный удар склонил чашу весов в пользу англичан.

Что касается второго матча "Баварии" в Поднебесной, то о нем болельщики клуба предпочитают и вовсе не вспоминать. Мюнхенцы были биты итальянским "Миланом" с неприличным счетом (0:4). И только после перелета команды в Сингапур, у поклонников команды Карло Анчелотти появился повод для радости. В поединке против чемпиона Англии "Бавария" добыла первую победу. Причем уже к перерыву мюнхенцы выигрывали у "Челси" с крупным счетом (голами отметились Рафинья и Мюллер дважды), но затем позволили себе немного расслабиться и внести интригу в игру – итог 3:2 в пользу немецкого клуба.

"Интер" в стартовом матче Международного кубка Чемпионов выдал довольно посредственную игру, что, впрочем, не помешало ему с минимальным счетом одолеть французский "Лион". По сути, судьбу того поединка решила одна классическая атака, которую завершил Йоветич. Теперь же "нерадзурри" ждет действительно серьезное испытание. Совершенно очевидно, что "Бавария" постарается завершить турнир на мажорной ноте, так что сыграть на полусогнутых команде Лучано Спалетти не удастся.

Что любопытно, "Бавария" и "Интер" третий год кряду сыграют между собой товарищеский матч. В 2015-м команды встретились в Шанхае, и тогда успех мюнхенцам принес единственный в матче гол Марио Гетце. Год назад соперники сыграли в рамках Международного кубка Чемпионов. На удивление "Бавария" легко расправилась с итальянцами (4:1), а три мяча в той встрече на свой счет записал Джулиан Грин, ныне защищающий цвета "Штутгарта".

Интересные факты противостояния "Баварии" и "Интера":

Обе команды выиграли свои последние матчи на турнире

"Бавария" два года кряду переигрывает "Интер" в товарищеских матчах

На данный момент немецкий клуб занимает в рейтинге УЕФА 2-ю позицию, итальянский – 45-е

Последняя встреча команд проходила в июле прошлого года в рамках Международного кубка чемпионов и завершилась разгромом для "Интера" (1:4)

Ориентировочные составы на игру:

"Бавария": Штарке – Хуммельс, Толиссо, Рафинья, Фридль, Мартинес, Бернат, Рибери, Левандовски, Хамес, Мюллер.

"Интер": Ханданович – Мурильо, Нагатомо, Миранда, Д’Амброзио, Брозович, Кандрева, Гальярдини, Борха, Йоветич, Эдер.

Прогноз на матч "Бавария" – "Интер":

По подбору исполнителей "Бавария" на голову сильнее "Интера", однако пока что мюнхенский клуб не может найти свою оптимальную игру. Итальянцы же с каждым матчем прибавляют и готовы будут дать бой чемпиону Германии.

Тем не менее, в данной паре соперников букмекеры отдают солидное преимущество "Баварии" (на победу мюнхенцев коэффициент составляет 1.55 баллов). Успех "Интера" оценивается куда скромнее – 6.00 баллов. На ничью можно поставить с коэффициентом в 4.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru