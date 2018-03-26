С момента прихода Зидана в "Реал" больше всех игр за клуб сыграл Васкес

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес сыграл наибольшее количество матчей за клуб с 4-го января 2016-го года, когда "сливочных" возглавил Зинедин Зидан.

Так, за это время 26-летний футболист принял участие в 109 играх. На четыре поединка меньше провели Криштиану Роналду и Иско. Также 100-матчевый рубеж за указанный период преодолели Марсело и Тони Кроос (оба - по 103 игры), а также Карим Бензема (101 встреча).

Напомним, "Реал" готов предложить 60 миллионов евро за защитника "Челси". | soccernews.ru