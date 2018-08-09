С момента своего дебюта в АПЛ Куртуа привёз больше всех пенальти

С момента своего дебюта в АПЛ бельгийский голкипер Тибо Куртуа, защищавший ворот "Челси", привёз больше всех пенальти.

Так, по информации статистического центра Opta, Куртуа 5 раз нарушал правила в собственной штрафной площади.

При этом Тибо является вторым голкипером чемпионата Англии по сухим минутам за последние четыре сезона. Теперь бельгиец будет выступать в Испании за мадридский "Реал". | http://soccernews.ru