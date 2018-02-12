С момента своего дебюта за "Вердер" Де Брюйне сделал больше всех ассистов в топ-5 европейских лигах

Теги кевин де брюйнелионель мессисеск фабрегас

С момента своего дебюта за "Вердер" Де Брюйне сделал больше всех ассистов в топ-5 европейских лигахС момента своего дебюта за бременский "Вердер", который припал на август 2012-го года, нынешний полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сделал больше всех результативных передач в топ-5 европейских лигах.

Вот как выглядит лучшая десятка ассистентов с того времени.

1. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 176 матчей, 77 ассистов

2. Лионель Месси ("Барселона") - 190 матчей, 76 ассистов

3. Сеск Фабрегас ("Челси") - 189 матчей, 65 ассистов

4. Анхель Ди Мария (ПСЖ) - 169 матчей, 64 ассиста

5. Луис Суарес ("Барселона") - 182 матча, 64 ассиста

6. Месут Озил ("Арсенал") - 171 матч, 62 ассиста

7. Димитри Пайе ("Марсель") - 191 матч, 62 ассиста

8. Коке ("Атлетико") - 194 матча, 57 ассистов

9. Криштиану Роналду ("Реал") - 181 матч, 56 ассистов

10. Томас Мюллер ("Бавария") - 169 матчей, 55 ассистов

Напомним, Гвардиола верит в то, что Де Брюйне станет лучшим игроком мира. | soccernews.ru

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