С момента своего перехода в "Ливерпуль" Салах забил 50 голов

Теги мохамед салахегипетливерпуль

С момента своего перехода в "Ливерпуль" Салах забил 50 головС момента своего перехода в "Ливерпуль" египетский вингер Мохамед Салах забил уже 50 голов.

Всего же с июля прошлого года, когда он перебрался из "Ромы" на "Энфилд", 26-летний футболист провел на клубном и международном уровнях 58 матчей.

Свой 50-й гол за это время он забил в сегодняшней игре заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против Саудовской Аравии.

Напомним, в сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды. | soccernews.ru

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