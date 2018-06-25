С момента своего перехода в "Ливерпуль" Салах забил 50 голов

С момента своего перехода в "Ливерпуль" египетский вингер Мохамед Салах забил уже 50 голов.

Всего же с июля прошлого года, когда он перебрался из "Ромы" на "Энфилд", 26-летний футболист провел на клубном и международном уровнях 58 матчей.

Свой 50-й гол за это время он забил в сегодняшней игре заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против Саудовской Аравии.

Напомним, в сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды. | soccernews.ru