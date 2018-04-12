С момента своего перехода в "Реал" Роналду принял участие в 51% голов команды в Лиге Чемпионов

С момента своего перехода в мадридский "Реал" в 2009-м году португальский форвард Криштиану Роналду принял участие в 51% голов своей команды в Лиге Чемпионов.

Так, с того времени королевский клуб забил в главном клубном европейском турнире 257 мячей. К 132-м из них свои части тела приложил их главный голеадор, отметившийся 105 результативными ударами и 27 голевыми передачами.

Напомним, Роналду попросил Переса сделать летом серьезные приобретения. | soccernews.ru