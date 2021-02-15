С начала прошлого сезона только Месси забил больше голов в Примере, чем Бензема

1 Теги реал мадридкарим бенземалионель мессистатистика

С начала прошлого сезона только Месси забил больше голов в Примере, чем Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема результативно играет в последние 1,5 года.

С начала прошлого сезона француз забил 33 мяча только в Примере.

Как сообщает Squawka, за указанный период в чемпионате Испании чаще отличался только капитан "Барселоны" Лионель Месси (40).

Напомним, что в воскресенье гол Бензема помог "Реалу" победить "Валенсию" (2:0).

Не пропустите: "Милан" нацелился на Бензема. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

Ответить

главное

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

ЦСКА объявил о переходе Бохинена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов