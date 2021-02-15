С начала прошлого сезона только Месси забил больше голов в Примере, чем Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема результативно играет в последние 1,5 года.

С начала прошлого сезона француз забил 33 мяча только в Примере.

Как сообщает Squawka, за указанный период в чемпионате Испании чаще отличался только капитан "Барселоны" Лионель Месси (40).

Напомним, что в воскресенье гол Бензема помог "Реалу" победить "Валенсию" (2:0).

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