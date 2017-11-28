С начала прошлого сезона Варди забил 11 голов против топ-6 клубов АПЛ, на пять больше любого другого игрока

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле играет с "Тоттенхэмом".

Счет в этом поединке открыл нападающий лондонского клуб Джейми Варди.

Стоит отметить, что 30-летний Варди с начала прошлого сезона забил уже 11 гол ворота клубов топ-6 в Премьер-лиге. Ближайший преследователь забил на пять мячей меньше.

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