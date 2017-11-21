С надеждой на плей-офф: "Порту" в гостях у "Бешикташа"

"Бешикташ" – "Порту"

Стадион: "Водафон Арена" (Стамбул, Турция)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания).

В пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов одним из самых интересных противостояний станет встреча лидеров квартета "G" – "Бешикташа" и "Порту". Турецкая команда гарантирует себе выход в плей-офф с первого места в случае даже ничейного исхода. Португальцам же, чтобы не откладывать все вопросы на последний тур, нужно добиваться победы в Стамбуле и надеяться на осечку "Лейпцига" в матче с "Монако". Кстати, ни одна из команд не потеряла шансы на выход из группы, однако после ближайших матчей все определенно изменится.

Удачное выступление "Бешикташа" в своей отборочной группе Лиги Чемпионов стало одним из самых неожиданных событий осенней стадии еврокубков. Однако, в то же время, турки еще не обеспечили себе выход в плей-офф турнира – "Порту" и "Лейпциг" все еще могут их обойти. Во внутреннем первенстве подопечные Гюнеша идут лишь третьими, уступая 4 очка двум лидерам чемпионата в лице "Истанбула" и "Галатасарая". Под вопросом участие в матче Джермейна Ленса, все остальные в строю и готовы помочь своей команде.

"Порту" имеет неплохие шансы на выход в плей-офф турнира, и при определенных раскладах они могут там оказаться уже по итогам 5-го тура. Подопечные Консейсау выдали серию из 4 побед подряд, в числе которых и домашняя виктория над "Лейпцигом" в прошлом туре – 3:1. Во внутреннем первенстве "Порту" уверенно лидирует: 10 побед в 11 матчах и впечаляющая разница голов – 30:4. Не сыграют с "Бешикташем" ввиду травм полузащитники Отавио и Марега, а также форвард Соарес. Португальцам просто необходима победа в Стамбуле, но если вспомнить сценарий первого матча - задача перед ними стоит крайне сложная.

Интересные факты противостояния "Бешикташа" и "Порту":

В 4 предыдущих матчах "Порту" в Лиге Чемпионов было забито 3 и более голов.

"Бешикташ" не проигрывал в 9 из 10 последних матчей Лиги Чемпионов.

В 5 последних встречах этих соперников было зафиксировано 3 победы португальцев при 1 ничьей и 1 виктории турецкой команды.

Ориентировочные составы на игру:

Бешикташ: Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Адриано, Хатчинсон, Арслан, Бабел, Талиска, Куарежма, Тосун.

Порту: Жозе Са, Маркано, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Оливейра, Эррера, Рикарду Перейра, Корона, Браими, Абубакар.

Прогноз на матч "Бешикташ" – "Порту":

Португальцы определенно будут биться за победу в данном матче, в то время как "Бешикташ" устроит и ничейный исход. Таким образом, сценарий игры может быть крайне осторожным. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостевой команде, и в какой то мере это оправдано – по составу "Порту" все же превосходит своих оппонентов

Победу "Бешикташа" букмекеры оценивают коэффициентом 3,24, ничью – 3,13, победу "Порту" – 2,57.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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