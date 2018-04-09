С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада

С нового сезона главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравняется с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду по размеру оклада.

Так, по сведениям испанской прессы, летом наставник "горожан" подпишет со своим клубом контракт с зарплатой в 23 миллиона евро за сезон. Именно столько на сегодняшний день на "Сантьяго Бернабеу" получает действующий обладатель "Золотого мяча". Если королевский клуб не подпишет нового соглашения с португальцем и тот не сменит команду по окончанию текущего сезона, оклады Гвардиолы и Роналду будут идентичными.

Напомним, Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с "Ливерпулем" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru