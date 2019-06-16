С оглядкой на Лэмпарда: 5 английских легенд-футболистов, которые провалились в родных клубах в качестве тренера

Френк Лэмпард может возглавить "Челси" уже в ближайшие дни. Английские источники сообщают, что он заменить Маурицио Сарри, который уже согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Футбольный мир знает много примеров, когда футболисты становились легендами в масштабе клуба, а потом возвращались в него в качестве тренеров и показывали выдающиеся результаты. Чего только стоит робота Гвардиолы в "Барселоне" или Зидана в "Реале". Однако, рядом с ними ходят и призраки тех, кто, возвратившись в родную обитель, очень больно порезался. С оглядкой на Лемпарда редакция Soccernews вспоминает 5 подобных примеров на британском острове.

Алан Ширер ("Ньюкасл")

Что могло пойти не так? В день смеха (который также известен как день дураков) 2009 года "Ньюкасл" преподнес сюрприз своим фанатам, назначив главным тренером команды легендарного Алана Ширера. Контракт был рассчитан до конца сезона. Главной задачей, поставленной перед Ширером, стало сохранения "Ньюкасла" в элитном дивизионе, пока действующий менеджер "сорок" Джо Киннер восстанавливался после сердечного приступа. Авторитет Ширера в "Нюкасле" был безоговорочным. В 1996 году любимец публики даже отказал "Манчестер Юнайтед", чтобы впоследствии стать лушим бомбардиром клуба. Однако, в 2009 году что-то пошло не так. В первых пяти матчах при Ширере "сороки" набрали всего 2 балла, но все же смогли ненадолго выбраться из зоны вылета, выиграв у "Мидлсбро" со счетом 3:1. Итог истории все равно оказался плачевным: Ширер проиграл два последних матча и вылетел в Чемпионшип. С тех пор он больше не тренирует.

Стюарт Пирс ("Ноттингем Форест")

Первый опыт Пирса в главе "Ноттингем Форест" – после 12 проведенных лет в клубе в качестве игрока – получился весьма скомканным. Он приступил к работе в 1996 году, заменив на посту Френка Кларка. Свой первый матч против "Арсенала" Пирс выиграл, но в дальнейшем его настигла неудачная полоса, которая привела к тому, что "Ноттингем" вылетел. Но к тому времени Пирса уже уволили. Второй приход Стюарта в "Ноттингем Форест" – после управляющих должностей в "Манчестер Сити" и сборной Англии – пришелся на 2014 год. Пирс снова стартовал достаточно удачно, выиграв 5 из первых 7 игр, но затем "лесников" постигли неудачи, которые продолжались в течении 21 игровой недели (3 победы в 21 матче и вылет из Кубка Англии от команды из Лиги 1). Конечно, после такого боссы "Ноттингема" решили не продолжать сотрудничество с Пирсом.

Освальдо Ардилес ("Тоттенхэм")

В 80-ых годах аргентинцы в Английской лиги считались достаточно экзотическим явлением (не то, что сейчас – условный "Уотфорд" может позволить себе 7 аргентинцев в течении лишь одного стартового окна). Однако, Освальдо Ардилес удалось стать одной из легенд "шпор". Не удивительно, что в сезоне 1993/94 его решили попробовать в качестве тренера. Футбол Ардилеса напоминал "стиль камикадзе" – команда редко заботилась об обороне собственных ворот и по большей части старалась отгрузить соперникам много голов. Иногда это получалось, но в целом этот стиль не работал – 15 место по итогам сезона. Ардилес решил, что оборона ему не нужна и подписал летом еще 2 форвардов – Клинсманна и Димитреску. А уже в октябре его отправили в отставку за неудовлетворительные результаты. Что ж, некоторые вещи у Ардилеса все же получились – его "Тоттенхэм" смотрелся весело.

Брайан Робсон ("Вест Бромвич")

Брайан Робсон возглавил "Вест Бромвич" в ноябре 2004 года после того, как в бытность игрока сыграл за "дроздов" более 2000 поединков. Невероятно, но в течении своих мучений на этом посту Робсон смог совершить невероятный подвиг. Он проиграл свою первую игру, а к Новому году и вовсе опустился на 20 место АПЛ (нет, это не подвиг). Зато потом "мешки" буквально ожили: фантастическая вторая половина сезона помогла им спастись. Таким образом "дрозды" стали первой командой в истории лиги, которая спаслась после того, как занимала последнее место к Рождеству. Однако, в следующем сезоне чуда не случилось. Команда финишировала на 19 месте, не выиграв ни одной из 13 последних встреч, и вылетела в Чемпионшип. Робсона, безусловно, не стали держать.

Кевин Киган ("Ньюкасл")

Нет, конечно, мы не говорим о первом приходе Кигана в "Ньюкасл", который хоть и сопровождался непонятными моментами, но был отменным с точки зрения результатов. Чего только стоит тот факт, что "сороки" чуть было не выиграли титул. Провальным стал второй приход Кигана на север Англии. В январе 2008 года он совершенно неожиданно вернулся в "Ньюкасл" со словами, что не очень часто смотрит футбол в последнее время, но все еще что-то может. На деле получилось обратное: первые 8 матчей получились совсем без побед. Потом тренер, конечно, собрался, и вернул "сорок" в их уютную середину турнирной таблицы (12 место). Проблемы возникли уже в начале следующего сезона, когда Киган не смог найти общего языка с представителями клубной иерархии. Конечно, после этого Кевин уже не работал. Дошло даже до судебного разбирательства. А ведь согласитесь, увольнение всего после 22 игр, да еще и юридические войны – это не совсем тот вариант, когда проводы своей легенды (уже и тренерской, кстати) получаются удачными.

Игорь Малиенко | soccernews.ru