С оглядкой на поединок в Риме: "Атлетико" попробует в Лондоне взять реванш у "Челси"
"Челси" – "Атлетико"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Одним из самых интересных матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов во вторник обещает стать противостояние лондонского "Челси" и мадридского "Атлетико". Все дело в том, что гостям необходима победа, а, значит, они будут атаковать. Соответственно, у "аристократов" появится шанс для контригры, но устроит ли такая тактика болельщиков? Не погонят ли они свою команду вперед? Отметим, что только добытые три пункта в столице Великобритании и потеря двух очков в параллельном поединке в Риме, позволят "матрасникам" выйти в 1/8 финала турнира.
Лондонский "Челси" уже гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов перед заключительным туром, но первое место еще не забронировал. Опередить "синих" еще может "Рома", которая в параллельной встрече сыграет против "Карабаха". В последних пяти матчах "аристократы" продемонстрировали мощный футбол и добыли четыре победы при одной ничьей. Дома в пяти крайних встречах лондонцы уступили только "Манчестер Сити", после чего добыли четыре победы.
Свой последний поединок в АПЛ "Челси" провел дома против "Ньюкасла" на минувших выходных. Примечательно то, что счет в данной встрече открыли именно гости, однако удержать преимущество им не удалось. К 74-й минуте Эден Азар отметился дублем. Один гол на свой счет также записал и Альваро Мората. Таким образом, хозяева "Стэмфорд Бридж" отпраздновали победу со счетом 3:1. На данный момент подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего четвертым "Арсенала" достаточно комфортный и составляет 4 очка.
"Атлетико" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Конечно, многое "матрасники" потеряли в матчах с "Карабахом", дважды сыграв вничью. Поэтому на данный момент не все зависит от команды Диего Симеоне. Даже успех над "Челси" не гарантирует "Атлетико" выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если "Рома" добудет победу в своем матче.
Стоит отметить, что "матрасники" в последних пяти матчах уверенно играют в защите, добыв четыре победы при одной ничьей. Только один гол пропустила команда Диего Симеоне в крайних пяти встречах. На прошлых выходных команда Симеоне воспользовалась тем, что мадридский "Реал" потерял очки, и вышла на чистое третье место в турнирной таблице Ла Лиги.
На "Стэмфорд Бридж" мадридский клуб играл дважды. И если в октябре 2009 года "Атлетико" был бит "аристократами" со счетом 4:0, то в апреле 2014-го "матрасники" уехали из Лондона со щитом (3:1).
Интересные факты противостояния "Челси" и "Атлетико":
"Атлетико" дважды гостил на "Стэмфорд Бридж", получив как опыт побед (3:1), так и поражения (0:4)
Беспроигрышная серия "Челси" длится 6 матчей
"Матрасники" не проигрывают уже в 13 встречах кряду
Последним клубом, который нанес "Атлетико" поражение, был… лондонский "Челси"
Ориентировочные составы на игру:
"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар, Мората.
"Атлетико": Облак – Томас, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
Прогноз на матч "Челси" – "Атлетико":
Обе команды в предстоящей встрече будут играть на победу, но "Атлетико" она нужна больше, ибо "синие" уже в плей-офф Лиги чемпионов. Необходимость в трех очках вынудит "матрасников" рисковать, на что наверняка и будет рассчитывать Антонио Конте. В таких условиях контригра в исполнении хозяев поля может принести им успех.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение лондонцам. На победу "Челси" коэффициент колеблется в районе 2.10 баллов. Шансы "Атлетико" на победу расцениваются чуть хуже (средний коэффициент – 3.60 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.45) специалисты считают вторым по вероятности.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|3
|ЦСКА Москва
|6
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|4
|Бенфика
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
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|14
|2
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|6
|11
|3
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|7
|4
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|1
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|М
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|1
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|2
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|2
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|М
|О
|1
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|5
|15
|2
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|6
|4
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|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
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|11
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|Порту
|5
|7
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|РБ Лейпциг
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|4
|Монако
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|2
|Группа H
|М
|О
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|Тоттенхэм
|5
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|2
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|5
|10
|3
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|5
|2
|4
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