С оглядкой на поединок в Риме: "Атлетико" попробует в Лондоне взять реванш у "Челси"

"Челси" – "Атлетико"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Одним из самых интересных матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов во вторник обещает стать противостояние лондонского "Челси" и мадридского "Атлетико". Все дело в том, что гостям необходима победа, а, значит, они будут атаковать. Соответственно, у "аристократов" появится шанс для контригры, но устроит ли такая тактика болельщиков? Не погонят ли они свою команду вперед? Отметим, что только добытые три пункта в столице Великобритании и потеря двух очков в параллельном поединке в Риме, позволят "матрасникам" выйти в 1/8 финала турнира.

Лондонский "Челси" уже гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов перед заключительным туром, но первое место еще не забронировал. Опередить "синих" еще может "Рома", которая в параллельной встрече сыграет против "Карабаха". В последних пяти матчах "аристократы" продемонстрировали мощный футбол и добыли четыре победы при одной ничьей. Дома в пяти крайних встречах лондонцы уступили только "Манчестер Сити", после чего добыли четыре победы.

Свой последний поединок в АПЛ "Челси" провел дома против "Ньюкасла" на минувших выходных. Примечательно то, что счет в данной встрече открыли именно гости, однако удержать преимущество им не удалось. К 74-й минуте Эден Азар отметился дублем. Один гол на свой счет также записал и Альваро Мората. Таким образом, хозяева "Стэмфорд Бридж" отпраздновали победу со счетом 3:1. На данный момент подопечные Антонио Конте располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего четвертым "Арсенала" достаточно комфортный и составляет 4 очка.

"Атлетико" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. Конечно, многое "матрасники" потеряли в матчах с "Карабахом", дважды сыграв вничью. Поэтому на данный момент не все зависит от команды Диего Симеоне. Даже успех над "Челси" не гарантирует "Атлетико" выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если "Рома" добудет победу в своем матче.

Стоит отметить, что "матрасники" в последних пяти матчах уверенно играют в защите, добыв четыре победы при одной ничьей. Только один гол пропустила команда Диего Симеоне в крайних пяти встречах. На прошлых выходных команда Симеоне воспользовалась тем, что мадридский "Реал" потерял очки, и вышла на чистое третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

На "Стэмфорд Бридж" мадридский клуб играл дважды. И если в октябре 2009 года "Атлетико" был бит "аристократами" со счетом 4:0, то в апреле 2014-го "матрасники" уехали из Лондона со щитом (3:1).

Интересные факты противостояния "Челси" и "Атлетико":

"Атлетико" дважды гостил на "Стэмфорд Бридж", получив как опыт побед (3:1), так и поражения (0:4)

Беспроигрышная серия "Челси" длится 6 матчей

"Матрасники" не проигрывают уже в 13 встречах кряду

Последним клубом, который нанес "Атлетико" поражение, был… лондонский "Челси"

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар, Мората.

"Атлетико": Облак – Томас, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.

Прогноз на матч "Челси" – "Атлетико":

Обе команды в предстоящей встрече будут играть на победу, но "Атлетико" она нужна больше, ибо "синие" уже в плей-офф Лиги чемпионов. Необходимость в трех очках вынудит "матрасников" рисковать, на что наверняка и будет рассчитывать Антонио Конте. В таких условиях контригра в исполнении хозяев поля может принести им успех.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение лондонцам. На победу "Челси" коэффициент колеблется в районе 2.10 баллов. Шансы "Атлетико" на победу расцениваются чуть хуже (средний коэффициент – 3.60 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.45) специалисты считают вторым по вероятности.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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