С оглядкой на "ВЭБ-Арену": "Краснодар" сразится дома с "Рубином"

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С оглядкой на "ВЭБ-Арену": "Краснодар" сразится дома с "Рубином"

"Краснодар" – "Рубин" 

Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Последний тур нынешнего сезона в российской Премьер-лиге таит немало интересных матчей, в которых турнирная составляющая имеет место. Один из таких поединков пройдет в Краснодаре, куда пожалует немотивированный с точки зрения борьбы за места в еврокубках казанский "Рубин". Чего не скажешь про "горожан", которым три очка в этом противостоянии куда важнее. Ведь команда Мурада Мусаева еще имеет теоретические шансы ворваться в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?

В первую очередь нужно победить самому "Краснодару". Выполнить эту задачу хозяевам поля вполне под силу. "Рубин" в последние пять лет является удобным соперником для "горожан". В Краснодаре же представитель Татарстана и вовсе никогда не брал очки. Итак, если "Краснодар" будет побеждать, то все взоры болельщиков южан будут устремлены на Москву, где ЦСКА сыграет с "Анжи". На "ВЭБ-Арене" краснодарцам нужно чудо в виде победы махачкалинского клуба. Только в этом случае команда Мурада Мусаева сможет обойти "армейцев" и не только взять бронзу чемпионата, но и пробиться в зону Лиги чемпионов.

Расклад, прямо скажем, маловероятный, тем более в свете тех событий, что ЦСКА давно не проигрывал, уверенно побеждая при этом в родных стенах. Но варианты есть, а это самое главное для болельщиков. А что же "Рубин"? Есть ли что команде Курбана Бердыева доказывать в Краснодаре? На минуточку, "Рубин" никогда не побеждал "быков" на их поле. К тому же в матче первого круга "рубиновые" дома уступили "Краснодару". Если у подопечных Бердыева есть самолюбие, то оно поможет дать бой хозяевам поля. И тогда нас ждет захватывающий поединок.

Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Рубина":

"Краснодар" не проигрывает "Рубину" с 26 мая 2013 года   

"Рубиновые" проиграли все 6 поединков в Краснодаре

В последних пяти встречах "Краснодар" потерпел одно поражение    

"Рубин" не проигрывает 6 матчей кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Краснодар": Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Перейра, Мамаев, Клаэссон, Смолов.

"Рубин": Джанаев – Камболов, Навас, Гранат, Энаке, Кудряшов, Коновалов, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.

Прогноз на матч "Краснодар" – "Рубин":

Так как "Краснодар" имеет хоть какие-то шансы зацепиться за третье место и попасть в зону Лиги Чемпионов, то подопечные Мусаева будут делать все возможное, чтобы добиться победы в грядущем поединке. Более того, у "Рубина" нет особой мотивации, поэтому трудно сказать за счет чего гости смогут дать бой "горожанам".

Букмекеры отдают предпочтение "быкам". На победу "Краснодара" средний коэффициент равен 1.68 баллов. Успех "Рубина" оценивают в 5.50 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3.75.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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