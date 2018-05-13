С оглядкой на "ВЭБ-Арену": "Краснодар" сразится дома с "Рубином"
"Краснодар" – "Рубин"
Стадион: "Краснодар" (Краснодар, Россия)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Последний тур нынешнего сезона в российской Премьер-лиге таит немало интересных матчей, в которых турнирная составляющая имеет место. Один из таких поединков пройдет в Краснодаре, куда пожалует немотивированный с точки зрения борьбы за места в еврокубках казанский "Рубин". Чего не скажешь про "горожан", которым три очка в этом противостоянии куда важнее. Ведь команда Мурада Мусаева еще имеет теоретические шансы ворваться в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?
В первую очередь нужно победить самому "Краснодару". Выполнить эту задачу хозяевам поля вполне под силу. "Рубин" в последние пять лет является удобным соперником для "горожан". В Краснодаре же представитель Татарстана и вовсе никогда не брал очки. Итак, если "Краснодар" будет побеждать, то все взоры болельщиков южан будут устремлены на Москву, где ЦСКА сыграет с "Анжи". На "ВЭБ-Арене" краснодарцам нужно чудо в виде победы махачкалинского клуба. Только в этом случае команда Мурада Мусаева сможет обойти "армейцев" и не только взять бронзу чемпионата, но и пробиться в зону Лиги чемпионов.
Расклад, прямо скажем, маловероятный, тем более в свете тех событий, что ЦСКА давно не проигрывал, уверенно побеждая при этом в родных стенах. Но варианты есть, а это самое главное для болельщиков. А что же "Рубин"? Есть ли что команде Курбана Бердыева доказывать в Краснодаре? На минуточку, "Рубин" никогда не побеждал "быков" на их поле. К тому же в матче первого круга "рубиновые" дома уступили "Краснодару". Если у подопечных Бердыева есть самолюбие, то оно поможет дать бой хозяевам поля. И тогда нас ждет захватывающий поединок.
Интересные факты противостояния "Краснодара" и "Рубина":
"Краснодар" не проигрывает "Рубину" с 26 мая 2013 года
"Рубиновые" проиграли все 6 поединков в Краснодаре
В последних пяти встречах "Краснодар" потерпел одно поражение
"Рубин" не проигрывает 6 матчей кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Краснодар": Крицюк – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Перейра, Мамаев, Клаэссон, Смолов.
"Рубин": Джанаев – Камболов, Навас, Гранат, Энаке, Кудряшов, Коновалов, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Рубин":
Так как "Краснодар" имеет хоть какие-то шансы зацепиться за третье место и попасть в зону Лиги Чемпионов, то подопечные Мусаева будут делать все возможное, чтобы добиться победы в грядущем поединке. Более того, у "Рубина" нет особой мотивации, поэтому трудно сказать за счет чего гости смогут дать бой "горожанам".
Букмекеры отдают предпочтение "быкам". На победу "Краснодара" средний коэффициент равен 1.68 баллов. Успех "Рубина" оценивают в 5.50 баллов. Коэффициент на ничью составляет 3.75.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13