С переездом в США доходы Ибрагимовича упадут в 18 раз

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлаксиманчестер юнайтед

С переездом в США доходы Ибрагимовича упадут в 18 разС переездом в США доходы новоиспеченного форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича упадут в 18 раз.

Так, выступая за "Манчестер Юнайтед", как информирует Marca, 36-летний нападающий зарабатывал за год в сумме 21,8 миллиона евро в год. В новом клубе же швед будет зарабатывать "лишь" 1,2 миллиона евро за сезон.

Всего за "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович забил 29 мячей и сделал 10 результативных передач в 53 матчах.

Напомним, Швайнштайгер с юмором поприветствовал Ибрагимовича. | soccernews.ru

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