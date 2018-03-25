С переездом в США доходы Ибрагимовича упадут в 18 раз

С переездом в США доходы новоиспеченного форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича упадут в 18 раз.

Так, выступая за "Манчестер Юнайтед", как информирует Marca, 36-летний нападающий зарабатывал за год в сумме 21,8 миллиона евро в год. В новом клубе же швед будет зарабатывать "лишь" 1,2 миллиона евро за сезон.

Всего за "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович забил 29 мячей и сделал 10 результативных передач в 53 матчах.

Напомним, Швайнштайгер с юмором поприветствовал Ибрагимовича. | soccernews.ru