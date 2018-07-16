С продажи двух ведущих игроков "Челси" планирует выручить порядка 255-ти миллионов евро

С продажи двух ведущих своих игроков в лице голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара лондонский "Челси" планирует выручить порядка 255-ти миллионов евро.

Так, "аристократы" оценили первого в 30 миллионов евро, а второго - в 225 миллионов евро. Вполне вероятно, что данная сумма будет переведена на "Стэмфорд Бридж" мадридским "Реалом", который заинтересован в подписании обоих футболистов.

Напомним, в среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину. | soccernews.ru