С продажи двух ведущих игроков "Челси" планирует выручить порядка 255-ти миллионов евро

Теги реал мадридчелситибо куртуаэден азар

С продажи двух ведущих игроков "Челси" планирует выручить порядка 255-ти миллионов евроС продажи двух ведущих своих игроков в лице голкипера Тибо Куртуа и вингера Эдена Азара лондонский "Челси" планирует выручить порядка 255-ти миллионов евро.

Так, "аристократы" оценили первого в 30 миллионов евро, а второго - в 225 миллионов евро. Вполне вероятно, что данная сумма будет переведена на "Стэмфорд Бридж" мадридским "Реалом", который заинтересован в подписании обоих футболистов.

Напомним, в среду "Челси" планирует озвучить свое предложение Игуаину. | soccernews.ru

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