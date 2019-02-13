"С радостью обменяю Голливуд на футбол". Знаменитый Винни Джонс вспоминает лучшие годы

После завершения игровой карьеры Джонс снялся в 70 фильмах, но в душе он всё ещё футболист.

По словам Винни Джонса, он с радостью обменяет все свои успехи в Голливуде на футбольную карьеру. И более 70 фильмов, в которых он снялся, и шестимиллионную картину, которую спродюсировал.

Футбольная карьера

В восьмидесятых и девяностых Джонс более 500 раз выходил на футбольное поле. Особенно он запомнился своей неуступчивой игрой в «Уимблдоне». Думал ли он о том, что станет актёром? Вовсе нет: бывший футболист сборной Уэльса надеялся стать тренером.

В 1998 он присоединился к «Куинз Парк Рейнджерс» в качестве играющего тренера и ассистента. Но когда главный тренер Рэй Харфорд был уволен, Джонса решили не повышать.

Пусть вскоре знаменитый игрок и получил роль в культовом фильме «Карты, деньги, два ствола», тот момент до сих пор его печалит: «Я бы очень хотел не покидать футбол. То, что так получилось – величайшее разочарование моей жизни».

«Мне нравилось быть помощником Рэя Харфорда в «Куинз Парк Рейнджерс», но я бы хотел продолжить его работу. КПР – замечательный маленький клуб с отличными фанатами. Я всегда буду считать, что со мной поступили нехорошо».

«Этому было не суждено сбыться, и на сердце у меня остался шрам. Я хотел тренировать, но я оказался на другом пути. Актёрская профессия – это замечательно. Я только что выпустил голливудский фильм за шесть млн. долларов. У меня всё получилось, но я всегда буду сожалеть о том, что не получил тот шанс в КПР».

Большинство скажет, что добиться успеха на другом поприще и стать даже ещё более известным – огромное достижение, но, по словам Джонса, даже кинослава неспособна заменить наслаждение от самой обычной тренировки.

«Эта карьера неспособна заменить футбол. Это другое ощущение. Хотя конечно, попасть на первую в жизни съёмочную площадку и увидеть воочию, как из своих трейлеров выходят Николас Кейдж и Анджелина Джоли – это впечатление, которое не забываешь. В самой первой сцене в «Угнать за 60 секунд» я трухнул – не знаю, то ли нервы, то ли паника. Но я хорошо запомнил тот момент».

«Ощущение от футбола нельзя воссоздать. Поэтому у многих игроков случаются срывы после завершения карьеры. Гольфом его не заменить. То, как мне подвернулась новая карьера – замечательно. Но бы отдал всё, лишь бы вновь бегать по полю в качестве игрока или тренера».

Недооценённые и устрашающие

В АПЛ Джонс провёл шесть сезонов, защищая цвета «Челси» и «Уимблдона». За последние годы многое изменилось, а лигу заполнили легионеры. Несмотря на всё это, Винни не считает, что с 1998 что-то стало фундаментально иным.

«Я смотрю на футбол, на эту красивую игру, как все выражаются, и задаюсь вопросом, а такая ли она красивая? В Англии много иностранцев со своим техничным стилем, но большинство мячей залетает со стандартов и кроссов в штрафную».

«Так мы и играли в «Уимблдоне». Никому не нравилось выходить против нас. Да, мы были жёсткими и как следует орудовали ногами, но мы были в этом хороши, и соперник не знал, что делать. Я не разделяю мнение, что футбол не так уж изменился. Может, в своё время мы реже обменивалась пасами у своей штрафной – нам больше нравилось быстро атаковать и постоянно оказывать давление. Но не думайте, что я говорю об игре на длинных пасах – никакого бей-беги».

«Мы бы получили от тренера Дэйва Бассетта выговор, начни мы пасовать назад! Сейчас же это норма. Как мне кажется, футбольная смелость – это отправить мяч вперёд. А пасовать по флангу или назад – что в этом смелого?»

«Наша философия была такая: мы отправляли мяч вперёд и размещались на половине соперника. Так они постоянно волновались, что у нас на уме. Нас обвиняли, что мы только и делали, что отдавали пасы на Джона Фашану, но на самом деле всё не так просто».

«Уимблдон», известный тогда как «Безумная банда», не пользовался любовью медиа. Они были не техничны – они были устрашающи и жёстки. Когда в 1988 году в финале был переигран «Ливерпуль», путь к этому достижению был проложен кровью и потом. Как считает Джонс, его и его одноклубников недооценивали. Многое игроки того «Уимблдона» разошлись по более известным командам.

«Посмотрите на ту команду – в ней было много великих футболистов. Деннис Уайз, Джон Скейлз, Энди Торн, Терри Фелан, Джон Фашану… все отличные игроки, которые так и не получили признания».

«Журналисты считали нас удачливыми, и до сих пор держатся этого мнения. Кому-то нравилось, как мы всё перемешали в высшем дивизионе. Многие нас просто ненавидели. Дело вкуса. Что вы предпочитаете – «парламентский» или томатный соус? Нас либо любили, либо ненавидели. Мы же считали себя командой, которая внушала надежду в каждый маленький клуб в стране. Великие британские андердоги».

«Мы делали невозможное, но во многом у нас всё получалось благодаря отличным игрокам. Их стали ценить только после перехода в другие клубы или появления в футболках сборных».

Юрий Сергеев

