С равными шансами на успех: "Локомотив" в центральном матче тура принимает "Спартак"

"Локомотив" – "Спартак"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Центральный матч 21 тура российской Премьер-лиги состоится на "РЖД Арене". Лидер чемпионата и фаворит борьбы за "золото" московский "Локомотив" примет действующего чемпиона страны – "Спартак". По мнению многих специалистов явного фаворита в этом московском дерби нет. А вот с точки зрения турнирной ситуации "красно-белым" очки нужнее. Все же команда Массимо Карреры отстает от "железнодорожников" на 8 пунктов и в случае поражения фактически лишится шансов защитить титул сильнейшей команды России.

Интересно, что накануне встречи московский "Спартак" опустился с 3 на 5 место в турнирной таблице. Дело в том, что конкуренты "красно-белых" – московский ЦСКА и "Краснодар" свои матчи в туре выиграли. Питерский "Зенит" также очки потерял, но он и был выше "Спартака" в таблице. Так что подопечные Карреры находятся перед принципиальным поединком под серьезным давлением. Впрочем, как и "Локомотив", который хоть и имеет право на ошибку, но понимает всю сложность осечки. Нет ничего хуже с психологической точки зрения, чем возобновлять чемпионат с поражения от конкурента.

Несмотря на то, что в российском первенстве был зимний перерыв, "железнодорожники" уже сыграли 2 официальных матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Сначала москвичи в драматичном поединке выиграли у французской "Ниццы" в гостях со счетом 3:2, после чего нанесли поражение французскому клубу и в домашней встрече (1:0). В первом матче хет-триком отметился Фернандеш, а дома единственный мяч забил Игорь Денисов. Следующим еврокубковым соперником "Локомотива" будет мадридский "Атлетико". Первая игра пройдет в столице Испании уже в ближайший четверг.

Спартаковцы также успели сыграть два еврокубковых матча. Однако радости болельщикам их результаты не принесли. Соперником "красно-белых" по 1/16 финала Лиги Европы оказался испанский клуб "Атлетик" из Бильбао. Первый поединок в Москве завершился победой гостей со счетом 3:1. Ответный матч в Стране Басков "красно-белые" выиграли, однако победы со счетом 2:1 оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд соревнований. Теперь же "Спартак" может полностью сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

Напомним, что в первом круге чемпионата "Локомотив" обыграл "красно-белых" на их поле со счетом 4:3. Причем к перерыву "железнодорожники" уступали 0:2, но смогли добиться положительного результата. За 11 последних матчей против "Спартака" в Премьер-лиге "Локомотив" потерпел только два поражения и одержал пять побед, в четырех встречах сыграв вничью. Надо сказать, что в последние годы в этом противостоянии забивалось не очень много голов. Например, в шести из восьми предыдущих поединков между командами в Премьер-лиге результативность не превышала двух мячей.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Спартака":

За два последних года "Локомотив" выиграл только один матч у "Спартака" из пяти

"Железнодорожники" забивают в 13 матчах подряд

Последний раз "красно-белые" проигрывали на "РЖД Арене" в ноябре 2014 года (0:1)

В матче первого круга "Локомотив" выиграл у "Спартака" на его поле с хоккейным счетом (4:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И.Денисов, Ал-й Миранчук, Коломейцев, Фернандеш, Ан-н Миранчук, Ари.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Адриано.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Спартак":

Нас ожидает непредсказуемый матч, козырей хватает у каждого из соперников, выделить фаворита – не самая легкая задача. Но на наш взгляд, скучным это противостояние быть не должно. "Спартаку" для продолжения борьбы за чемпионство нужна только победа, сидеть в обороне "красно-белые" наверняка не станут. "Локомотив" же постарается воспользоваться слабыми сторонами соперника. То, что они есть, доказал недавно "Атлетик" из Бильбао.

На победу "Локомотива" букмекеры предлагают средний коэффициент 2.65 балла, в то же время успех гостей оценивается в 2.75 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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