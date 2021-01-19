"С размером все в порядке". Ирина Морозюк высказалась об интимном видео Дзюбы

Ирина Морозюк, бывшая жена украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка, поделилась мнением об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Когда я посмотрела запись, то сразу же подумала, что это дело рук его любовницы. Все знают, как мужчины обожают ходить налево. Любовь – коварная штука, а девушки – тем более! Наверное, что-то пошло не так, и Артему вот так захотели отомстить.

Жаль парня. Большинство людей не узнает, на чьей стороне правда. Но для меня наказание такого характера – это низко. Скажу так: Артему нечего стыдиться! Есть что показать. У Дзюбы все в порядке с размером. Но я не могу сказать, что мне понравилось. Не досмотрела всю эту историю до конца", - приводит слова Морозюк "Спорт-Экспресс".

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