С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье

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С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье

"Депортиво" "Барселона"

Стадион: "Риасор" (Ла-Корунья, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

Заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги пройдет в Ла-Корунье, куда в гости к "Депортиво" пожалует без пяти минут чемпион – каталонская "Барселона". После победы в Кубке Испании команда Эрнесто Вальверде готовится примерить "золотые" медали. Для этого "сине-гранатовым" нужно выиграть два из пяти оставшихся встреч чемпионата. И первую из этих побед Месси и К рассчитывают добыть на "Риасоре". Отметим, что "Барселона" достаточно успешно играла на поле галисийцев в последние годы. Так в 2011-м и 2015-м годах каталонцы праздновали успех со счетом 4:0. В 2016-м "Депортиво" было просто разгромлено на "Риасоре", получив от "сине-гранатовых" восемь безответных мячей. И только в прошлом сезоне, чуть более года назад, галисийцы смогли неожиданно переиграть "Барселону" на своем поле со счетом 2:1. Кстати, то поражение, в том числе, закрыло путь каталонцам к чемпионству.

"Депортиво" перед этим туром занимает в турнирной таблице третье место с конца, отставая на 12 баллов от спасительной 17-й позиции, которую занимает "Леванте". Это означает, что уже после матча с "Барселоной" галисийцы могут потерять шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Произойдет это в том случае, если команда Кларенса Зеедорфа потеряет очки в матче. Учитывая, что "Леванте" выиграл свой матч тура, "Депортиво" для сохранения шансов на выживание также нужна победа.

При этом галисийцы неплохо смотрятся в последних матчах. В прошлую пятницу "Депортиво" сыграл вничью 0:0 с "Леганесом". А до этого галисийцы поделили очки с "Севильей", обыграли "Атлетик" и "Малагу". У себя дома команда Зеедорфа не проигрывает пять матчей подряд.

"Барселона" неделю назад реабилитировались за провал в Лиге чемпионов в финальном поединке Кубка Испании. Каталонцы не оставили ни малейших шансов на успех "Севилье", переиграв нервионцев со счетом 5:0. После предстоящего поединка "сине-гранатовые", скорее всего, вплотную приблизятся к чемпионскому титулу. А добыть его команда Эрнесто Вальверде сможет уже в следующем туре, когда в рамках Эль-Класико "Барселона" на "Камп Ноу" встретится с мадридским "Реалом".

Интересные факты противостояния "Депортиво" и "Барселоны":

Беспроигрышная серия "Барселоны" в Ла Лиге насчитывает 40 матчей     

На своем поле "Депортиво" выиграл только 2 из 13 последних поединков

В чемпионате Испании "Барселона" не проигрывает на выезде 20 игр кряду

Беспроигрышная серия "Депортиво" длится четыре тура

Ориентировочные составы на игру:

"Депортиво": Мартинес – Хуанфран Морено, Шер, Альбентоса, Луизиньо, Москера, Гильерме, Борхес, Чолак, Лукас, Адриан.

"Барселона": тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Л.Суарес, Месси.

Прогноз на матч "Депортиво" "Барселона":

Поверить в то, что "Депортиво" выиграет оставшиеся четыре матча, а "Леванте" все встречи проиграет – просто невозможно. Это значит, что галисийцы уже в предстоящем поединке могут готовиться к Сегунде. И все же дать бой будущему чемпиону на глазах собственной публики они просто обязаны. Другое дело, что "Барселона" в нынешнем состоянии на голову выше соперника по классу, и, скорее всего, добудет очередную легкую победу.

Букмекеры не сомневаются в успехе "Барселоны", принимая ставки на победу гостей с коэффициентом – 1.25. Вероятность победы галисийцев в этом матче оценивается крайне низко (от 9.50 – до 11.00 баллов), а ничьей в – 6.50 баллов.       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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комментарии
Zach

Барса победит. Вопрос с каким счетом.

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
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