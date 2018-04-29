С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье

"Депортиво" – "Барселона"

Стадион: "Риасор" (Ла-Корунья, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

Заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги пройдет в Ла-Корунье, куда в гости к "Депортиво" пожалует без пяти минут чемпион – каталонская "Барселона". После победы в Кубке Испании команда Эрнесто Вальверде готовится примерить "золотые" медали. Для этого "сине-гранатовым" нужно выиграть два из пяти оставшихся встреч чемпионата. И первую из этих побед Месси и К рассчитывают добыть на "Риасоре". Отметим, что "Барселона" достаточно успешно играла на поле галисийцев в последние годы. Так в 2011-м и 2015-м годах каталонцы праздновали успех со счетом 4:0. В 2016-м "Депортиво" было просто разгромлено на "Риасоре", получив от "сине-гранатовых" восемь безответных мячей. И только в прошлом сезоне, чуть более года назад, галисийцы смогли неожиданно переиграть "Барселону" на своем поле со счетом 2:1. Кстати, то поражение, в том числе, закрыло путь каталонцам к чемпионству.

"Депортиво" перед этим туром занимает в турнирной таблице третье место с конца, отставая на 12 баллов от спасительной 17-й позиции, которую занимает "Леванте". Это означает, что уже после матча с "Барселоной" галисийцы могут потерять шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Произойдет это в том случае, если команда Кларенса Зеедорфа потеряет очки в матче. Учитывая, что "Леванте" выиграл свой матч тура, "Депортиво" для сохранения шансов на выживание также нужна победа.

При этом галисийцы неплохо смотрятся в последних матчах. В прошлую пятницу "Депортиво" сыграл вничью 0:0 с "Леганесом". А до этого галисийцы поделили очки с "Севильей", обыграли "Атлетик" и "Малагу". У себя дома команда Зеедорфа не проигрывает пять матчей подряд.

"Барселона" неделю назад реабилитировались за провал в Лиге чемпионов в финальном поединке Кубка Испании. Каталонцы не оставили ни малейших шансов на успех "Севилье", переиграв нервионцев со счетом 5:0. После предстоящего поединка "сине-гранатовые", скорее всего, вплотную приблизятся к чемпионскому титулу. А добыть его команда Эрнесто Вальверде сможет уже в следующем туре, когда в рамках Эль-Класико "Барселона" на "Камп Ноу" встретится с мадридским "Реалом".

Интересные факты противостояния "Депортиво" и "Барселоны":

Беспроигрышная серия "Барселоны" в Ла Лиге насчитывает 40 матчей

На своем поле "Депортиво" выиграл только 2 из 13 последних поединков

В чемпионате Испании "Барселона" не проигрывает на выезде 20 игр кряду

Беспроигрышная серия "Депортиво" длится четыре тура

Ориентировочные составы на игру:

"Депортиво": Мартинес – Хуанфран Морено, Шер, Альбентоса, Луизиньо, Москера, Гильерме, Борхес, Чолак, Лукас, Адриан.

"Барселона": тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Коутиньо, Л.Суарес, Месси.

Прогноз на матч "Депортиво" – "Барселона":

Поверить в то, что "Депортиво" выиграет оставшиеся четыре матча, а "Леванте" все встречи проиграет – просто невозможно. Это значит, что галисийцы уже в предстоящем поединке могут готовиться к Сегунде. И все же дать бой будущему чемпиону на глазах собственной публики они просто обязаны. Другое дело, что "Барселона" в нынешнем состоянии на голову выше соперника по классу, и, скорее всего, добудет очередную легкую победу.

Букмекеры не сомневаются в успехе "Барселоны", принимая ставки на победу гостей с коэффициентом – 1.25. Вероятность победы галисийцев в этом матче оценивается крайне низко (от 9.50 – до 11.00 баллов), а ничьей в – 6.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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