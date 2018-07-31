С сентября вступят в силу пункты контракта Неймара с ПСЖ, которые облегчат его возможный переход в "Реал"

1 Теги псжнеймарреал мадрид

С сентября вступят в силу пункты контракта Неймара с ПСЖ, которые облегчат его возможный переход в "Реал"Мадридский "Реал" все еще не теряет надежд подписать ведущего форварда ПСЖ Неймара, информирует испанская пресса.

Однако свои планы по бразильцу "сливочные" уже отложили на следующее лето. Окружение 26-летнего нападающего парижан сообщило руководству королевского клуба, что с сентября месяца вступят в силу пункты контракта бразильца с парижанами, которые облегчат его возможный отъезд из "Парк де Пренс". Детали этих пунктов остаются неизвестными, тем не менее испанский гранд положительно оценил полученную информацию.

Напомним,  Лопетеги высказался о возможных трансферах "Реала". | soccernews.ru

Комментарии
Алексей

когда подписывали его в ПСЖ, слух гулял что у него в контракте есть пункт по которому, если ПСЖ не выиграет ЛЧ он может уйти за меньшие деньги

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