С сезона 2014/2015 Куртуа второй голкипер АПЛ по сухим минутам после Де Хеа

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С сезона 2014/2015 Куртуа второй голкипер АПЛ по сухим минутам после Де Хеа

Бельгиец Тибо Куртуа, покинувший "Челси" ради мадридского "Реала", последние четыре сезона был вторым голкипером АПЛ по количеству сухих минут.

Так, на один пропущенный гол у Куртуа было 93 сухих минуты. Лучше показатели только у стража ворот "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа - 102 минуты.

Как сообщает Opta, в расчет брались только те голкиперы, которые отыграли в АПЛ не менее 50 матчей за вышеуказанный период.

Напомним, на замену Куртуа "Челси" за рекордные 80 миллионов евро приобрёл испанца Кепу Аррисабалагу | soccernews.ru

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