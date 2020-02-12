С сезона 2020/21 Серию А в Лиге Европы будут представлять только два клуба

Со следующего сезона только два клуба итальянской Серии А будут участвовать в Лиге Европы.

Как сообщает Football Italia, это связано с созданием нового турнира Лиги Конференций. До этого клуб, занявший в чемпионате шестое место, попадал в отборочный раунд Лиги Европы, а теперь шестая команда будет участвовать в новом турнире.

Однако пока неизвестно, если, например, обладатель Кубка Италии также финишировал в топ-4, то место теоретически достанется клубу, занявшему седьмое место в чемпионате, или нет.

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