С техникой у Роналдиньо все в порядке и сейчас

Обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо продемонстрировал, что даже сейчас он отлично обращается с мячом. Своим мастерством бразилец блеснул в неофициальной игре в Кувейте.

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