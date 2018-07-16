С высоко поднятой головой: хорватам есть, чем гордиться

Сборная Хорватии проиграла в финале Чемпионата Мира 2018, но добилась исторического успеха, которым можно гордиться.

Так, главный тренер команды Златко Далич одним словом резюмировал выступление своей команды. "Горжусь!", - написал тренер в одной из соцсетей.

Не унывали и игроки. "Возвращаемся домой с серебром!", - гласит пост сборной Хорватии.

Пост Манджукича можно не комментировать.

Хорваты благодарят своих болельщиков за фантастическую поддержку.

⚪️ Dragi navijači hrvatske reprezentacije! Veliko, veliko vam hvala što ste s nama dijelili fantastične trenutke na Svjetskom prvenstvu, u svakom kutku kugle zemaljske. Vaša podrška ostaje naša snaga. ⚪️#BudiPonosan #Obitelj #WorldCup #Vatreni pic.twitter.com/s71XI2pPOn — HNS | CFF (@HNS_CFF) 15 июля 2018 г.

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