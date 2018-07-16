С высоко поднятой головой: хорватам есть, чем гордиться

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С высоко поднятой головой: хорватам есть, чем гордиться

Сборная Хорватии проиграла в финале Чемпионата Мира 2018, но добилась исторического успеха, которым можно гордиться.

Так, главный тренер команды Златко Далич одним словом резюмировал выступление своей команды. "Горжусь!", - написал тренер в одной из соцсетей.

Не унывали и игроки. "Возвращаемся домой с серебром!", - гласит пост сборной Хорватии.

Пост Манджукича можно не комментировать.

Хорваты благодарят своих болельщиков за фантастическую поддержку.

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