С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ

"Лион" – ПСЖ

Стадион: "Стад-де-Лион" (Лион, Франция)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Клеман Турпен (Улинс)

В заключительном матче 22 тура французской Лиги 1 идущий на третьем месте "Лион" примет лидера турнирной таблицы ПСЖ. Это центральный поединок очередного игрового дня в чемпионате Франции. Парижане уверенно лидируют и именно они фавориты этой встречи.

К матчу с "ткачами" подопечные Унаи Эмери подходят в отличном расположении духа, добыв среди недели крупную победу над "Дижоном", в ворота которого было отправлено восемь безответных мячей. Это был третий матч сезона в Лиге 1, в котором было забито такое количество мячей, и во всех трех случаях участником поединка был ПСЖ (до этого парижане обыгрывали с одинаковым счетом 6:2 "Бордо" и "Тулузу"). В матче с "Дижоном" покер оформил Неймар, дубль сделал Ди Мария, а Мбаппе и Кавани забили по одному мячу. ПСЖ выиграл в пятый раз подряд и сейчас на 9 очков опережает своего ближайшего преследователя – "Марсель".

Нельзя не отметить, что все три потери очков ПСЖ пришлись на гостевые противостояния. Вничью завершились дуэли с "Монпелье" (0:0) и "Марселем" (2:2), а "Страсбургу" столичные звезды и вовсе уступили (1:2).

ПСЖ на данный момент является самой результативной командой Европы из топ-5 чемпионатов наряду с "Манчестер Сити". У обоих коллективов по 67 забитых голов, только команде Унаи Эмери для такого количества мячей понадобилось на два поединка меньше.

"Лион" в минувшую среду обыграл на выезде "Генгам" со счетом 2:0. До этой встречи подопечные Бруно Женезио прервали 4-матчевую победную серию в чемпионате Франции, а вернуться на путь викторий все же хотелось. В итоге "львы" выиграли со счетом 2:0, что позволило им стать на тот момент единоличным вице-лидером Лиги 1. Правда, в текущем туре свой матч "Марсель" уже выиграл, за счет чего обогнал "ткачей" на два очка.

Беспроигрышная серия "Лиона" насчитывает шесть матчей, пять из которых были выиграны. А вот у себя дома "ткачи" выиграли только один из четырех предыдущих поединков. За 12 последних матчей лионцы на своем поле проиграли лишь раз, но и выиграли только половину встреч, а в пяти случаях играл вничью. До лидирующей парижской дружины ребятам Женезио не достает 11 баллов, так что для сохранения призрачных шансов на победу в чемпионате Франции Неймара и компанию нужно побеждать.

В первом круге ПСЖ обыграл "Лион" на своем поле со счетом 2:0. Тогда все решили два автогола после 74-й минуты. Это была четвертая подряд победа парижан в противостоянии с "Лионом". А за девять последних поединков против него они одержали восемь побед, проиграв лишь раз – в феврале 2016 года. В то же время надо сказать, что за 12 последних гостевых матчей против "Лиона" в чемпионате Франции ПСЖ одержал только две победы, потерпев шесть поражений и четыре раза сыграв вничью.

Интересные факты противостояния "Лиона" и ПСЖ:

Победная серия ПСЖ в противостоянии с "Лионом" составляет 4 игры

Последний раз "ткачи" побеждали парижан на своем поле 28 февраля 2016 года (2:1)

"Лион" не проигрывает в 5 матчах кряду

Три последних матча ПСЖ выиграл со счетом 11:0

Ориентировочные составы на игру:

"Лион": Лопеш – Тете, Марсело, Морель, Менди, Тусар, Н’Домбеле, Фекир, Корне, Ауар, Мариано.

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Юри, Ло Сельсо, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.

Прогноз на матч "Лион" – ПСЖ:

"Лион", уступивший всего в одной домашней встрече из 10, обязан в родных стенах навязать борьбу могучему сопернику. Если же "ткачи" проиграют, то вряд ли больше чем в один мяч.

Букмекеры отдают гостям солидное, но не безоговорочное преимущество. На успех ПСЖ коэффициент равен 1.55 баллам, в то время как победа "Лиона" оценивается в среднем в 5.75 баллов. На ничью коэффициент равен 4,60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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