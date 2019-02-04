С Жозе все нормально: Черчесов рассказал, как чувствует себя Моуринью

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С Жозе все нормально: Черчесов рассказал, как чувствует себя Моуринью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что португальский тренер Жозе Моуринью чувствует себя хорошо после падения во время матча КХЛ между "Авангардом" и СКА. Об этом сообщает ТАСС.

"С Жозе все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главному врачу сборной России по футболу), он провел с ним консультацию, поэтому я думаю, что все будет нормально.

Напомним, сегодня, 4 февраля Моуринью прибыл на матч в Балашиху. Португалец выполнил символическое вбрасывание, а затем поскользнулся на ковре. Черчесов также присутствовал на этой встрече. 

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