С Зиданом попрощались все игроки "Реала", кроме одного

Все игроки "Реала", включая футболистов запаса, прокомментировали в соцсетях уход из команды наставника Зинедина Зидана.

Единственным, кто не написал каких-либо слов бывшему наставнику, стал Гарет Бэйл.

Испанские СМИ связывают это с тем, что в последнее время валлиец получал при Зидане мало игрового времени.

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