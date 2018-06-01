С Зиданом попрощались все игроки "Реала", кроме одного

2 Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

С Зиданом попрощались все игроки "Реала", кроме одногоВсе игроки "Реала", включая футболистов запаса, прокомментировали в соцсетях уход из команды наставника Зинедина Зидана.

Единственным, кто не написал каких-либо слов бывшему наставнику, стал Гарет Бэйл.

Испанские СМИ связывают это с тем, что в последнее время валлиец получал при Зидане мало игрового времени.

Читайте: При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионов | http://soccernews.ru

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MILANISTA

Раньше помню на этом сайте всегда жесткие переписки шли после эль-классико)

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lyavon

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