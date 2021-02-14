Сабалета: "Манчестер Сити" - лучшее место для Месси после "Барселоны"

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Сабалета: "Манчестер Сити" - лучшее место для Месси после "Барселоны"

Экс-игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета высказался о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Если Месси покинет "Барселону" и захочет выступать в лучшей лиге, то он должен сам испытать АПЛ. Каждый футболист хочет попробовать силы в АПЛ. К тому же, "Сити" предлагает идеальные условия.

Уход Месси из "Барселоны" будет большим решением. Ему лучше перейти в клуб, где уже есть люди, которые помогут ему адаптироваться. Я думаю, "Манчестер Сити" - лучшее место для Месси после "Барселоны", - приводит слова Сабалеты Goal.com.

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает ближайшим летом.

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